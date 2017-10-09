برعاية مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح الذي ناب عنه محمود أبل مدير المركز افتتحت بمركز عبدالله السالم لإعداد القادة بالخالدية دورة الانتقاء والقياس التي يحاضر فيها د.نبيل طه وياسر الأمير وتستمر فعالياتها حتى 12 أكتوبر الجاري.

وبلغ الحضور أكثر من 70 دارسا من مدربي وزارة التربية والأندية وممثلي الجامعة والهيئات، في مقدمتهم الموجه الفني العام للتربية البدنية وليد عايش ومراقبة النشاط الرياضي بجامعة الكويت فاطمة بوحمد وأسرة النشاط الرياضي بالجامعة وبطلة الكويت السابقة في الجودو والإدارية إيمان الكوت.

وألقى محمود أبل كلمة في الافتتاح أشاد من خلالها بالمحاضر د.نبيل طه احد نجوم كرة اليد بمملكة البحرين ومدرب منتخب الكويت الوطني لعدة سنوات والمتخصص في مجال الرياضة وكرة اليد.

وطالب أبل من الحضور استثمار محاضرات طه والاستفادة من النواحي التخصصية في هذا المجال والانتقاء والقياس لأفضل العناصر الموهوبة وركز على أهمية الالتزام بالحضور لتحقيق الفائدة المرجوة.

وشكر فليطح على اهتمامه ودعمه لمركز عبدالله السالم وحرصه على تقديم كل الإمكانيات لإنجاح الدورات والدراسات وتمنى التوفيق للجميع.