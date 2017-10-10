أجرت اللجنة الكويتية للووشو كونغ فو اختبارات الأحزمة الملونة في صالة الفنون القتالية بمعهد الإصلاح الاجتماعي لعدد من اللاعبين على اختلاف درجات أحزمتهم، بحضور وإشراف رئيس اللجنة ناصر اللوغاني، ورئيس لجنة الاختبارات علي هزاع العجمي، ومدير المنتخبات المصرية السابق للووشو كونغ فو، والمستشار الفني للاتحاد العربي للووشو كونغ فو الخبير الدولي نبيل النجدي، ومساعد مدرب محمد فؤاد الجارحي، وجمع من أولياء الأمور الذين حضروا لمتابعة أداء أبنائهم.

وكانت فعاليات الاختبار قد بدأت في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث قامت لجنة الاختبارات بمراجعة الاستمارات الخاصة باللاعبين المشاركين، ومن ثم بدأت الاختبارات العملية «الفنية» للحزام الأصفر، تلاه الحزام البرتقالي، ثم الحزام الأخضر، فالحزام الأزرق، ثم الحزام الأحمر، وأخيرا اختبار الحزام البني.

وانقسمت الاختبارات إلى شقين، أولا: الشق الفني، حيث يقوم اللاعبون بأداء اللكمات والركلات، والطرحات، والاشتباك، ثانيا: الشق النظري، حيث يتم اختبار اللاعبين في القانون الخاص برياضة الكونغ فو، وقد ظهر اللاعبون بمستوى فني عال، وأدوا أداء طيبا بعد ثمرة تدريب وجهود لشهور متواصلة.

وبعد انتهاء الاختبارات قام رئيس اللجنة ناصر اللوغاني وعلي العجمي بتوزيع الشهادات والأحزمة على اللاعبين الناجحين في الاختبارات، وسط فرحة أولياء الأمور.

وقال اللوغاني: إن الكويت تعتني برياضة الووشو كونغ فو، وتسعى لتطويرها لتواكب المنافسات العالمية والقارية والعربية، موضحا أن اللجنة تقوم بعمل دورات متخصصة للمدربين والحكام، والاختبارات الخاصة بالأحزمة، وتنظيم البطولات، على اختلاف المراحل السنية.

وأضاف: يأتي ذلك بهدف اختيار المنتخب الذي سيمثل الكويت في البطولات العالمية والقارية والآسيوية، والعربية القادمة، مشيرا إلى مشاركة المنتخب الكويتي للكونغ فو في بطولة العالم للكونغ فو السابعة بالصين التي ستقام في 7- 11 نوفمبر المقبل، حيث سيشارك اللاعبان فهد العجمي الحاصل على المركز الثاني وعبد الرحمن فارس الحاصل على المركز الثالث في بطولة العالم السابقة.