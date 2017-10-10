أسامة المنصور

يستهل فريق رهيب للزوارق السريعة موسمه الجديد 2018 من خلال منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة 2018 «2018 The XCAT World» المدرجة تحت لوائح وأنظمة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية «UIM».

وأعلنت مؤخرا المؤسسة العالمية للزوارق السريعة «دبليو بي بي أيه» باعتبارها الجهة المروجة للبطولة عن طبيعة جدول البطولة حيث تم اعتماد 6 جولات لهذا الموسم موزعة على ثلاث مدن في الصين الشعبية الصديقة، فالجولتان الأولى والثانية ستكونان في مدينة «تشيغتشوا» من 13-15 الجاري أي بعد أسبوع تقريبا، أما الجولتان الثالثة والرابعة من عمر البطولة فستكونان في مدينة «ويهاى» في الفترة من من 20-22 الجاري، وفيما يتعلق بأحداث الجولة قبل الأخيرة والنهائية أي الخامسة والسادسة من عمر البطولة فقد تم تحديد مدينة شيامن مقر الختام هذا الموسم، وذلك في نهاية أكتوبر الجاري وتحديدا في الفترة من 27-29.

وتشير التوقعات الى أن هذا الموسم سيشهد مفاجأة من العيار الثقيل على اعتبار أن مواعيد إقامة الجولات متقاربة والأمر الآخر فإن مناخ الجولات الـ 6 سيكون متشابها إلى حد بعيد وذلك من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج ودرجات الحرارة وغيرها من الجوانب المتعلقة بالطقس كل تلك العوامل الإيجابية قد تسهم في رفع وتيرة المنافسة بين الفرق المشاركة في أحداث هذا الموسم.

وفي تصريح خاص لـ«الأنباء» أكد من خلاله قائد فريق «رهيب» البطل عبداللطيف العماني قائلا: بداية أشكركم على المتابعة المتميزة لإنجازات أبطال الكويت في مختلف الميادين، كما أنتهز هذه الفرصة لأبارك لأعضاء مجلس إدارة النادي البحري الكويتي الرياضي وللإخوان في الإدارة على ما حققه أبطال الدراجات المائية بمختلف فئاتهم من خلال بطولة العالم للدراجات المائية التي اختتمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية وهذا الإنجاز العالمي يليق بسمعة الكويت وسط تلك المحافل العالمية.

وفيما يتعلق في طبيعة المنافسة المرتقبة للفريق في الصين، أكد «العماني» أننا نأمل كفريق في تحقيق إنجاز كويتي جديد من خلال تكاتف أعضاء الفريق الذي أتشرف بأن أكون بجانبهم اليوم وهم جاسم الدخيل ومصطفى دشتي وعادل المسفر، وبدعم مميز من قبل النادي فالمؤشرات ايجابية على اعتبار أن الفريق يمتلك اليوم زورقا جديدا وبمواصفات عالية تواكب ذلك التطور الذي تشهده الرياضة بشكل عام والزوارق المنافسة بشكل خاص، اضافة إلى ذلك فإن الفريق يمتلك خبرة جيدة تخوله لأن يكون في مقدمة الفرق المنافسة على لقب البطولة.

وأشار العماني بأن من سيقود الدفة البطل مصطفى دشتي فهذا البطل يمتاز بخبرة في كيفية التعامل مع الزورق وقيادته وسأجلس بجانبه لأتولى قيادة المحركات وهو أمر لايقل أهمية أبدا عن قائد الزورق خاصة أننا نتعامل مع أداء ميكانيكي متطور من خلال «ميركوري فيرادو 400» أما الزورق فهو من إنتاج مصنع «فيكتوري» بدبي الأمر الذي سيجعلنا نخوض بعض التجارب الفنية على الزورق قبيل موعد الانطلاقة الفعلية للجولة الأولى وذلك للوقوف على الجاهزية التامة. وختم عبداللطيف العماني تصريحه بالقول: دعواتكم لنا بالتوفيق بأن نسطر إنجازا كويتيا فريدا من نوعه على أرض التنين الصيني.

الجدير بالذكر أن بطولة العالم للزوارق السريعة «أكس كات» تشهد منافسة أكثر من 7 دول تتقدمهم الكويت، دولة الإمارات العربية المتحدة، أستراليا ايطاليا، السويد، بريطانيا، وروسيا.