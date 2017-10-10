مبارك الخالدي‏‫

حافظ الكويت على صدارة دوري الشباب لتحت ١٩ سنة لكرة القدم، مع انتهاء منافسات الجولة الثانية من البطولة بفوزه على الفحيحيل ٥-٠ ليرفع رصيده الى (٦) نقاط فيما واصل القادسية مطاردته بعد ان تمكن من الفوز على السالمية ٣-٢ بعد مباراة مثيرة ليتساوى رصيده مع الابيض (٦) نقاط محتلا المركز الثاني بفارق الاهداف.



وسجل العربي حضورا قويا في اول مباراة له ونجح في الفوز على الجهراء ٢-١ ليحقق نقاطه الثلاث الاولى، فيما تجمد رصيد الخاسر عند (٣) نقاط.



وفي النتائج الاخرى اكتسح التضامن فريق الصليبخات ٩-٠ وحقق كاظمة فوزا عريضا على الشباب ٨-٢ كما فاز اليرموك على خيطان ٤-١ والنصر على الساحل ١-٠.