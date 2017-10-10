استكمل لاعب المنتخب الوطني والبطل العالمي المتألق للدراجات المائية محمد بوربيع مشواره في تحطيم الأرقام العالمية والنتائج غير المسبوقة بفوزه بذهبية

الـ (PRO GP) المفتوحة وهي فئة كبار المحترفين التي تعتبر أقوى الفئات والأكثر إثارة، وذلك في بطولة العالم للدراجات المائية المقامة حاليا في أريزونا بالولايات المتحدة ليرفع مجموع رصيد ميدالياته في البطولة العالمية إلى 21 ميدالية ذهبية على امتداد 11 سنة شارك فيها، وليعزز بذلك تصنيفه الأول عالميا وصاحب أعلى رقم عالمي في تحقيق الميداليات الذهبية.

وبهذا الإنجاز الكبير واصل منتخبنا الوطني الذي يشارك في البطولة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة وبإشراف النادي البحري الرياضي مشوار تألقه في البطولة ومن أجل المحافظة على اللقب للسنة السادسة على التوالي، حيث استطاع الآن حصد 13 ميدالية (3 ذهبية - 4 فضية - 6 برونزية، حيث حقق البطل العالمي عبدالرحمن غازي العمر ميداليتين ذهبيتين، وبوربيع ميدالية ذهبية، فيما حقق البطل العالمي وليد العدساني ميداليتين فضيتين، والبطل الواعد عبدالله الغانم ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، والبطل العالمي راشد الراشد ميدالية فضية وأخرى برونزية، وحقق البطل العالمي محمد جاسم الباز ميداليتين برونزيتين، والبطل الواعد سالم المطوع ميدالية برونزية.

وأعرب رئيس الوفد حسين دشتي عن اعتزازه بما حققه أبطال المنتخب من نتائج مشرفة رفعوا فيها اسم الكويت في أعلى محفل رياضي على مستوى بطولات العالم للدراجات المائية ليحافظوا بذلك على بقاء اسم الكويت ضمن الترتيب الأول عالميا في مجموع النقاط، وليؤكدوا بذلك قدرتهم الكاملة على مواجهة كل التحديات والمعوقات للمحافظة على اللقب وبتحقيق نتائج تعزز مكانتهم ومكانة الكويت ضمن التصنيف العالمي.