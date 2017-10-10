يحيى حميدان

يواصل فريق كرة السلة بنادي التضامن تحت قيادة المدرب المصري ايهاب ابراهيم استعداداته قبل انطلاق بطولة الدوري غدا. واكتفى التضامن بالتدريبات المحلية دون اقامة معسكر خارجي، وخاض الفريق خلال الفترة الماضية 3 مباريات تجريبية امام فرق الوزارات.

وتتجه النية لدى ادارة النادي لإقامة معسكر خارجي خلال فترة التوقف في منتصف الموسم.

وسيبدأ «الأزرق» مشواره في الدوري يوم الاحد المقبل بمواجهة الشباب بعد ان اراحه الجدول من خوض مباريات الجولة الاولى غدا.

من جهته، قال ابراهيم ان التدريبات خلال الفترة الماضية كانت مستمرة بشكل يومي وسط حضور طيب من اللاعبين.

واضاف في حديث خاص مع «الأنباء» ان تشكيلة التضامن تشهد تواجد عدد كبير من اللاعبين الصاعدين والذين سيتم منحهم الفرصة لاثبات قدراتهم وتطوير امكانياتهم.

واشار الى ان اللاعبين الصاعدين اعتادوا على تحقيق مراكز متقدمة في بطولات المراحل السنية، وهذا الامر يدل على وجود مستقبل كبير للنادي في حال منحوا الوقت والفرصة بشكل كامل.

وأكد مدرب التضامن ان الهدف سيكون الحصول على مركز متقدم قدر الامكان وتفادي تلقي الهزائم الكبيرة من الفرق المتنافسة على الألقاب.

واوضح ان الفريق من الممكن ان يكتفي بالحصول على خدمات ضيف الله حمدان من الصليبخات مقابل التخلي عن محمد الحرص لصالح ناديه.