يحيى حميدان

تلقى الجهازان الاداري والفني لفريق كرة السلة بنادي الصليبخات وعودا من ادارة النادي لإقامة معسكر تدريبي آخر للفريق خلال فترة التوقف عقب انتهاء الدور التمهيدي لبطولة الدوري اواخر شهر نوفمبر المقبل.

وابدت ادارة النادي سعادتها بالتزام الفريق خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدرب فهد برجس وعليه وعدوا بإقامة معسكر آخر بعد ان اقام الصليبخات معسكرا في القاهرة خلال الشهر الماضي لمدة اسبوعين.

ويعتبر هذا الامر خير دعم للفريق الذي يطمح للتواجد في منتصف جدول الترتيب.

في غضون ذلك، سيكون اللاعبان يحيى كليب ومخلد الهاجري جاهزين لخوض لقاء الغد امام حامل اللقب الكويت في افتتاح بطولة الدوري.

وكان كليب والهاجري قد تعرضا للإصابة خلال المعسكر الخارجي، الا انهما سيكونان جاهزين بعد خضوعهما للعلاج اللازم.