السالمية يكتسح التضامن

يعقوب العوضي

تستضيف صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية مباراتين في إطار اليوم الثاني من منافسات الجولة الأولى من دوري دمج اليد، حيث يلتقي كل من القرين مع اليرموك والجهراء مع العربي.

ومن الجانب الفني تمتع القرين بمستوى راق في السنوات الماضية ومنذ بداية مشاركاته في البطولات المحلية، اذ أصبح أحد الاندية المنافسة على اللقب بل والمرشحة له من خلال الدعم بجميع انواعه من رئيس النادي السابق احمد الشحومي بالتعاون مع مجلس ادارة النادي والاجهزة الفنية فيه والتي عنت بفرق المراحل السنية من جهة وبالفريق الاول من جهة اخرى.

ولكن القرين يمر بفترة احلال وتجديد في تشكيلته ويعتمد في الموسم الحالي على عناصر شابة ويتطلع مدربهم الوطني عباس طه الى تحقيق اول انتصار في المهمة الصعبة الاولى في افتتاح مشواره مع اليرموك.

وعلى الطرف الآخر استعد اليرموك للبطولة بصورة عادية من خلال مباريات ودية محلية كما هو الحال للقرين ايضا ويفتقد اليرموك لعدد من أبرز لاعبيه مثل صالح الموسوي، يعقوب اسيري، عبدالعزيز الدوسري المعارين للكويت ويرغب مدربهم الكرواتي جاكشا في ترك بصمته على الفريق، اذ لم يوفق الموسم الماضي بعد تسلمه المهمة متأخرا.

العربي مع الجهراء

وفي اللقاء الثاني ترجح كفة العربي على الجهراء عطفا على اداء الفريقين في المواسم الماضي، اذ لم يتمكن الجهراء من تحقيق الفوز عل الأخضر لعدة سنوات، وفي مواجهة اليوم سيسعى عمرو سعيد مدرب الفريق للتغلب على كتيبة المدرب بورت ماجيك والذي بدأ في الانسجام مع اللاعبين.

جاء استعداد الجهراء للمنافسات عبر مباريات ودية محلية على عكس العربي والذي اقام معسكرا تدريبيا خارجيا في سلوڤينيا امتد لأسبوعين خاض خلالها عددا من المباريات الودية القوية، ولكن كل ما ذكر عن افضلية أحد الفريقين على الآخر يبقى مجرد حبر على ورق والفيصل سيكون على ارضية صالة الشهيد.

وفي مواجهات الأمس، اكتسح السالمية فريق التضامن بنتيجة 35-20 الشوط الأول 18-7 في المباراة التي جمعتهما مساء امس في افتتاح البطولة وكسب السماوي اول نقطتين في رصيده، بينما بقي التضامن دون رصيد.

ادار المباراة الحكمان مشاري الرميح واحمد الجيماز.