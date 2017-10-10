مبارك الخالدي

نفى المنسق الإعلامي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل ما تردد مساء امس حول استقالة المدرب محمد ابراهيم.

وقال العبكل في بيان رسمي إنه «لا صحة إطلاقا لما يتردد عن استقالة المدرب ابراهيم، اذ لايزال على رأس عمله في الجهاز الفني للفريق».

وفي شأن متصل، اكتملت صفوف الفريق بدخول اللاعبين طلال نايف وأحمد الصراف تدريبات الأخضر مساء امس الأول استعدادا لمواجهة الكويت الجمعة المقبل في قمة المرحلة الرابعة لبطولة دوري viva الممتاز.

وأدى الفريق تدريبه بقيادة المدرب محمد إبراهيم بمعنويات عالية بعد ورود التقارير الطبية التي تشير إلى جاهزية محمد فريح وابراهيما كيتا وعيسى وليد وتعافيهما التام من الإصابات الطفيفة التي لحقت بكل منهم.

ونفذ العربي مجموعة من الجمل التكتيكية اتخذت أشكالا مختلفة الغرض منها إعادة ترتيب أداء الشق الدفاعي وهو الخط الذي تعرض للانتقاد في المباريات الماضية، وخصوصا من الجهاز الفني، اذ أبدى المدرب إبراهيم ملاحظاته على أداء اللاعبين أثناء الحصة التدريبية.

وفي شأن متصل، يتجه الجهازان الفني والإداري إلى الصمت قبل المباراة المرتقبة بـ ٤٨ ساعة، لتوجيه تركيز اللاعبين نحو المباراة وإبعادهم عن الضغوطات الإعلامية املا في تحقيق نتيجة إيجابية تعيد الفريق إلى واجهة المنافسة من جديد.