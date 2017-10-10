حقق متسابق السيارات ناصر المطيري المركز الثالث على الترتيب العام في بطولة العالم للدريفت للسيارات «كنج.اوف.نيشن» في ختام الجولة الثامنة والأخيرة من البطولة التي اختتمت في حلبة «سيرس.سبيد.واي» باليونان.

وقال المطيري لـ«كونا» انه تمكن من تحقيق هذا المركز في ظل منافسة قوية من أفضل المتسابقين في العالم ممن يمتلكون خبرة كبيرة ومهارات عالية «ولكنني تمكنت من مجاراتهم ورفع علم بلدي عاليا في هذا المحفل العالمي الكبير».

واوضح ان البطولة تعتبر من أقوى بطولات «دريفت» الدولية وتتكون من ثماني جولات انطلقت في الامارات واختتمت في حلبة «سيرس.سبيد.واي» باليونان وسط مشاركة 165 متسابقا من نخبة المتسابقين في العالم.

وأعرب عن سعادته البالغة لتمثيله بلاده الكويت ونادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات في هذا المحفل الرياضي العالمي الكبير مؤكدا عزمه على مواصلة تقديم المستويات المميزة التي تمكنه من مقارعة افضل المتسابقين في العالم ورفع علم البلاد عاليا.

وتقدم بالشكر لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالانابة د.حمود فليطح ورئيس واعضاء مجلس ادارة نادي باسل السالم الصباح على دعمه للمشاركة في البطولة.

ونوه بالدور الذي لعبه الرعاة وهم «دير اند دير» والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» ومؤسسة «هاي لايت» وفريق تورنيدو وما قدموه من دعم مادي او معنوي أسهم في تحقيقه هذا الانجاز.