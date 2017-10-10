يعقوب العوضي

ضم الجهاز الاداري لكرة اليد في السالمية د.عبدالعزيز الفيلكاوي بصفته مشرفا عاما على فرق المدرسة وذلك في خطوة ايجابية تقوم بها ادارة النادي كمخطط لتطوير المراحل السنية وصقل المواهب منذ الصغر.



وأكد الفيلكاوي ان العمل على تطوير اللاعبين يبدأ مبكرا ويحتاج الى الاهتمام الكثير خاصة في ظل وجود صعوبات عدة تواجه الرياضة الكويتية واللاعبين.



واثنى الفيلكاوي على مجلس ادارة السالمية وعلى مدير لعبة اليد عبدالله الذياب لثقتهم به وقال: ان حققت الاهداف المنشودة فسيكون بتعاون الجميع من مجلس ادارة ولاعبين واجهزة فنية وان اخفقت فسأتحمل كامل المسؤولية واضاف: اتقبل النقد البناء فيما يخص ادائي من الجميع وبصدر رحب.