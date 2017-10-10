مبارك الخالدي

حقق الكويت فوزا معنويا على اليرموك 5-0 في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد صباح السالم في اطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد ليحصد الأبيض على نقاطه الثلاث الاولى في المسابقة، سجل الأهداف عبدالله البريكي (35) من ركلة جزاء وباتريك فابيانو(37) وحسين الحربي (56) ويعقوب الطراروة (76) و(87)، ولحساب المجموعة الاولى فاز الفحيحيل على السالمية 2-0 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد محمد الحمد ليرفع الفائز رصيده الى (3) نقاط وبقي السماوي خالي الرصيد من النقاط، سجل الهدفين معتز المهدي وفواز الرشيدي.