ناصر العنزي

يعتبر مدرب العربي، الوطني محمد إبراهيم، الأكثر ظهورا في وسائل الإعلام المختلفة وفي التلفزيون تحديدا نظرا لإشرافه على تدريب فريق جماهيري متابع من مشجعيه وغير مشجعيه، حيث يعمل أيضا محللا في برنامج تلفزيوني يناقش فيه وضع الفرق جميعها في الموسم الحالي، ويرى البعض انه يكون في موضع حرج في انتقاد خطة الفرق الأخرى ومدربها ولاعبيها ولكن إبراهيم يتفادى ذلك بخبرته.

ردا على تساؤلات مطروحة، قال محمد إبراهيم في آخر تصريح له ان «هناك حملة على العربي بشكل عام وأبرزها ان هناك خلافا بيني وبين اللاعب طلال نايف وهذه إشاعة بكل تأكيد وطلال اعتبره أحد أبنائي المخلصين داخل الملعب، وللأسف ان وسائل التواصل الاجتماعي تنشر من غير مراقبة وباستطاعة أي شخص أن يختلق أخبارا تمس فريقنا، وأنا احترم جميع منتسبي العربي وليس صحيحا أنني أنوي الاستقالة وابحثوا عمن وراءها وستعرفون».

المدرب المخضرم محمد إبراهيم والذي درب أندية القادسية والكويت والسالمية والعربي والمنتخب الوطني يملك سجلا حافلا بالإنجازات، وتتطلع الجماهير العرباوية الى إحراز لقب الدوري معه في الموسم الحالي بعد غياب طويل عن اللقب، وأجرى إبراهيم بعض التعديلات في تشكيلة الأخضر للوصول الى الأفضل مدعما ببعض اللاعبين المحترفين.

ظهور محمد إبراهيم المكثف في الإعلام ينقسم حوله المتابعون فمنهم من يراه ايجابيا للمكاشفة واطلاع الجماهير على خفايا الفريق وتلقي الانتقادات، ومنهم من يطالب إبراهيم بأن «يخفف شوي» من الظهور التلفزيوني والذي أصبح متكررا في التعليق على فريقه وغير فريقه وجوانب أخرى، إذ إن كثرة الحديث قد توقعه في أخطاء غير مقصودة تفسر بأنها مقصودة.