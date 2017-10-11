يحيى حميدان

أكد مدرب فريق الكرة بنادي الشباب خالد الزنكي ان الفوزين اللذين حققهما الفريق على الكويت والجهراء بذات النتيجة 1-0 في بطولة كأس الاتحاد التنشيطية سيمنحان اللاعبين دفعة معنوية عند استئناف منافسات دوري «VIVA» للدرجة الاولى.

واضاف الزنكي «صحيح أن كأس الاتحاد تعتبر بطولة تنشيطية ولكن تحقيق الانتصارات في مبارياتها سيعيد الثقة للاعبين بعد الهزيمتين اللتين تلقاهما الفريق في دوري الدرجة الأولى من الفحيحيل 0-1 واليرموك 1-3».

واشار الى ان مباراة الشباب المقبلة امام الساحل ستكون مهمة بالنسبة لفريقه، الذي يحتل المركز السادس قبل الاخير بجدول الترتيب من دون نقاط، وذلك لإن تحقيق الفوز في هذه المباراة سيعيد الفريق لسكة الانتصارات والمنافسة على بطاقة الصعود الى الدوري الممتاز، واوضح أن فريقه لا يعاني من الغيابات أمام الساحل.

وبين الزنكي أن جميع المباريات في «دوري المظاليم» حساسة والمنافسة ستكون متاحة للجميع بسبب تقارب المستوى بين الفرق الـ 7، لافتا الى أن البطولة لازالت في بدايتها بعد مرور 3 جولات فقط والحديث عن المتأهل المباشر الى الدوري الممتاز أو صاحب المركز الثاني الذي سيخوض مباراة فاصلة أمام سابع الدوري الممتاز يعتبر سابقا لأوانه.