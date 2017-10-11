كاظمة يتغلب على الصليبخات بثلاثية نظيفة

مبارك الخالدي

ابتعد القادسية بصدارته للمجموعة الثانية من منافسات بطولة كأس الاتحاد التنشيطية اثر فوزه على برقان 2-0 في المباراة التي جمعتهما في وقت متأخر من مساء أول من امس على ستاد الصداقة والسلام.

وسجل هدفي الفريق القدساوي مساعد ندا من ركلة جزاء وبدر المطوع.

وبهذا الفوز رفع «الأصفر» رصيده إلى 6 نقاط.

ولحساب ذات المجموعة، نجح كاظمة في تخطي الصليبخات 3-0، ليرفع رصيده الى 3 نقاط محتلا المركز الثاني في المباراة التي جمعتهما على ستاد نادي الكويت محتلا المركز الثاني.

وفي المجموعة الثالثة، وضع فريق الشباب يده على صدارة المجموعة اثر فوزه على الجهراء بهدف دون رد، ليرفع رصيده الى 6 نقاط.

وفي منافسات المجموعة الأولى، اعتلى النصر ترتيب الفرق بـ 4 نقاط وبفارق الأهداف عن التضامن الذي أصبح في جعبته ذات الرصيد بعد أن تعادل الفريقان 1-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد ناصر العصيمي.