عقدت لجنة الانضباط باتحاد الكرة اجتماعا بمقر الاتحاد، وذلك بحضور المحامي نواف الهزاع (رئيس اللجنة)، والمحامي خالد جمال الزامل (نائب رئيس اللجنة)، والمحامي تركي الظفيري، وتركي الشايع، ونواف البخيت (أعضاء اللجنة).

وقررت لجنة الانضباط خلال الاجتماع رفض الطعن المقدم من نادي القادسية بشأن العقوبة التي وقعتها اللجنة على المنسق الإعلامي للنادي زياد الشطي، وذلك نظرا لعدم اختصاص لجنة الانضباط بهذا الأمر، حيث ان لجنة الاستئناف هي الجهة المختصة بالنظر في الطعن، بينما تم قبول الطعن الخاص بالعقوبات التي تم توقيعها على اللاعبين بدر المطوع ومحمد الفهد وأحمد الزنكي من حيث الشكل.

ومن حيث الموضوع، قررت لجنة الانضباط تعديل قرار المطعون عليه بالنسبة لشق الإيقاف للطاعن الثالث أحمد الزنكي بتقليص العقوبة من الإيقاف 5 مباريات إلى مباراتين فقط، على أن تحسب من تاريخ القرار المطعون عليه، وبالنسبة للطاعن الأول والثاني اللاعبين بدر المطوع ومحمد الفهد برفض الطعن وتأييد القرار المطعون عليه.