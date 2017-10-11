أكدت نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية باتحاد الكرة فاطمة حيات أن اللجنة تشهد نشاط ملحوظا سواء في عهد اللجنة الانتقالية السابقة التي ترأسها فواز الحساوي، أو اللجنة الانتقالية الحالية التي يترأسها إبراهيم الشهاب.

وقالت فاطمة انه خلال عام 2010 حملت اللاعبة السابقة وإحدى المهتمات بهذا النشاط فرح بودي تنظيم بطولة دوري لكرة القدم النسائية، ورأت فكرتها النور في العام ذاته، وقد استمرت البطولة منذ ذلك الوقت بنجاح.

وأشارت إلى أن لجنة كرة القدم النسائية قد تبنت مباشرة هذه الفكرة وطرحتها في أولويات مهامها وضمنتها في خطة وبرنامج عمل اللجنة، حيث عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات، وقامت بتحديد المتطلبات وكل الأمور ذات الصلة ورفعتها كتوصية لمجلس إدارة الاتحاد الذي لم يدخر وسعا في تقديم الدعم المطلوب.

وأعلنت فاطمة حيات أن البطولة ستدشن منافساتها اليوم على ملاعب ستاد جابر الدولي، وذلك تحت إشراف وبدعم الاتحاد للمرة الأولى منذ انطلاقتها في عام 2010.

وبينت أن الدوري سيقام بنظام الدورين ذهابا وإياب بمشاركة 12 فريقا على أن يتشكل الفريق من 7 لاعبات فقط، بحيث يضم كل فريق في قائمته 12 لاعبة، وستختتم البطولة منافساتها في منتصف شهر مارس 2018.

وأوضحت فاطمة أن هناك تخطيطا لإقامة البطولة بشكل رسمي بعد عامين، حيث سيضم كل فريق في تشكيله الأساسي 11 لاعبة.

واختتمت تصريحها، مبينة أن البطولة الأولى التي أقيمت تحت إشراف الاتحاد كانت خلال شهر رمضان المبارك الماضي وبدعم كبير من الاتحاد الهيئة العامة ووزارة الشباب، وكان لحضور وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان نهائي البطولة، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح ومسؤولي الاتحاد، أكبر الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبات وكذلك للجنة كرة القدم النسائية.