يحيى حميدان

توج الكويت بلقب البطولة التنشيطية في لعبة كرة قدم الصالات عقب فوزه على اليرموك 5-3 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أول من امس.

وشهدت المباراة فواصل من الإثارة والندية. واستطاع «الأبيض» أن يحسم النتيجة لصالحه بفضل التوفيق الذي حالف لاعبيه في ترجمة الفرص إلى أهداف، على الرغم من محاولات مدرب «اليرامكة» الاسباني لويس فونسيكا تعديل أوضاع فريقه عبر تغيير الخطط والتبديلات دون جدوى.

وقام عضو اللجنة المؤقتة رئيس لجنة الحكام رئيس لجنة الصالات والشواطئ رشيد الرشيد بتتويج لاعبي الكويت بالكأس والميداليات الذهبية، فيما حصل اليرموك على الميداليات الفضية، وجاء التضامن والعربي في المركز الثالث، ونال لاعبو كل فريق الميداليات البرونزية.