عقدت اللجنة الفنية لكرة القدم للوزارات والمؤسسات الحكومية اجتماعا تنسيقيا بمقر الهيئة العامة للرياضة مع ممثلي الوزارات والمؤسسات المشاركة في نشاط الموسم الجديد، تم خلاله مناقشة كافة الأمور المتعلقة بانطلاقة دوري كرة القدم للثيل والصالات وتقييم الأداء في الموسم الماضي، بالإضافة الى التعرف على مقترحات الجهات المشاركة ودراستها.

وحضر الاجتماع مدير ادارة الرياضة للجميع بالهيئة ونائب رئيس اللجنة الرياضية العليا للوزارات حامد الهزيم ورئيس اللجنة الفنية لكرة القدم عبدالعزيز الهاجري ومقرر اللجنة مساعد العنزي.

وأكد الهزيم حرص الهيئة على تطوير دوري الوزارات لكرة القدم للثيل والصالات، مشيرا الى ان اللجنة الفنية لكرة القدم ستضع في الاعتبار كافة مقترحات الجهات المشاركة في الدوري.

من جانبه، اوضح الهاجري ان اللجنة وضعت موعدا مبدئيا لإقامة بطولة السوبر لقدم الوزارات للثيل والصالات منتصف شهر نوفمبر المقبل.