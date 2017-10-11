يحيى حميدان

تنطلق مساء اليوم منافسات النسخة الـ 55 من دوري كرة السلة عبر إقامة 4 مباريات، حيث يلتقي حامل اللقب الكويت مع الصليبخات في الساعة 6، وكاظمة مع الشباب في الـ 8 وذلك في صالة الشهيد قشيعان المطيري بنادي النصر، فيما تحتضن صالة يوسف الشاهين بنادي كاظمة اللقاءين الآخرين، إذ يلعب الجهراء مع الساحل في الـ 6، والنصر مع اليرموك في الـ 8.

ويحمل القادسية الرقم القياسي بعدد مرات الحصول على اللقب برصيد 22 لقبا، ويبتعد بفارق كبير عن اقرب مطارديه كاظمة والكويت (9 مرات لكل فريق)، ثم العربي (8 مرات)، والجهراء (5 مرات)، والساحل مرة وحيدة في عام 1999.

وستلعب الفرق الـ 11 المشاركة في النسخة الحالية دورا تمهيديا من مرحلة واحدة، ثم يتم تقسيم الفرق الى درجتين ممتازة وأولى، حيث سيتنافس الستة الأوائل على اللقب، فيما تلعب الفرق الخمسة الاخرى دوريا فيما بينها لتحديد المراكز فقط.

ويتولى المدربون الوطنيون تدريب 5 فرق، حيث يقود خالد القلاف العربي، وفهد برجس (الصليبخات)، وطلال بلال (اليرموك)، وعبدالعزيز القلاف (الشباب)، وعيد القحطاني (الساحل)، ويتواجد 6 مدربين أجانب في الفرق الاخرى، إذ يدرب الكويت المدرب السلوفيني بويان لازيتش، فيما يقود البوسني سابت هادزيتش الجهراء، والصربي نيناد (كاظمة)، والاميركي جورج ريكي (القادسية)، والمقدوني جورجي كنجزيف (النصر)، والمصري ايهاب ابراهيم (التضامن).

وتميزت استعدادات الفرق للموسم الجديد عن بقية المواسم الماضية وذلك بإقامة معظم الاندية معسكرات خارجية، حيث اتجه كاظمة والجهراء والعربي الى تركيا، فيما أقام الصليبخات والشباب والساحل والنصر معسكراتهم في القاهرة، واحتضنت صربيا معسكر الكويت، فيما اكتفت 3 فرق بالتدرب محليا وهي: القادسية واليرموك والتضامن.

الكويت لتجاوز الصليبخات

ويسعى الكويت الى تجاوز الصليبخات بفارق مريح ودون بذل مجهود كبير، خاصة إن كل الفوارق الفنية تصب في صالح «الأبيض» الذي توج بلقبي الدوري والكاس في الموسم الماضي، وحصل على لقب كأس السوبر في الأسبوع الماضي، وعليه فإن المهمة ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة للصليبخات الطامح للظهور بصورة مشرفة.

ويمتلك مدرب الفريق الكويتاوي، بويان، عدة عناصر مميزة بتواجد حسين الخباز وفهد الظفيري وعبدالله الشمري واحمد المطيري، والعائدين لصفوف «الأبيض» راشد الرباح وحمد عدنان بعد غيابهما عن منافسات الموسم الماضي لظروف مختلفة.

ويبرز في الصليبخات كل من يحيى كليب وعادل السالم ومخلد الهاجري ويوسف السليم.

وفي بقية اللقاءات، يبدو كاظمة والجهراء مرشحين لتجاوز الشباب والساحل، فيما سيكون لقاء النصر واليرموك متكافئا بين الجانبين.