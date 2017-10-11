يعقوب العوضي

تغلب كاظمة على خيطان بنتيجة ٢٩-٢٥ في اللقاء الذي جمعهما مساء اول من امس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اللعبة في الدعية ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دوري الدمج لكرة اليد.

وكان البرتقالي قد أنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة ١٤-١١، وربح كاظمة اول نقطتين في رصيده بينما يبقى رصيد خيطان خاويا، أدار اللقاء الحكمان هاني ابل وثامر اشكنوني.

وتلقى لاعب خيطان عبدالعزيز التراك البطاقة الحمراء في آخر دقيقة من المباراة.

وفي مواجهة أخرى، قلب برقان الطاولة على الشباب وفاز عليه بنتيجة ٢٥-٢١ بعد تأخره في الشوط الأول بنتيجة 12-13.

وكسب برقان أول نقطتين في مشواره نحو الدوري الممتاز بينما بقي رصيد الشباب دون نقاط.

وأدار اللقاء الحكمان جاسم السويلم وأحمد المطوع.

وفي إطار متصل، تعرض حارس مرمى الشباب احمد جعفر لإصابة قوية في الشوط الأول اثر التواء قدمه وسيخضع للفحوصات الطبية للوقوف على خطورة الإصابة.

مباراتان اليوم

وفي السياق ذاته، تقام اليوم مباراتان في اليوم الثالث من الجولة الأولى، حيث يلتقي النصر مع الفحيحيل والصليبخات مع الساحل.

القرين خطف الفوز من اليرموك

وفي السياق ذاته خطف يوسف حيدر القوة الضاربة في خط القرين الخلفي نقطتين من اليرموك بعد تسجيله هدف الفوز في آخر ثانيتين من عمر المباراة التي دارت بينهما مساء أمس وانتهت بنتيجة 32-31 (الشوط الأول 19-13)، ليضع القرين أول نقطتين في رصيده بينما يبقى رصيد اليرموك خاليا. أدار المباراة الحكمان بدر المطوع وحسن عباس.