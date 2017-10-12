ناصر العنزي - مبارك الخالدي

تستأنف اليوم مسابقة دوري «VIVA» للدرجة الممتازة بعد توقف لمدة اسبوعين بإقامة مباراة واحدة في انطلاقة الجولة «4» تجمع التضامن «نقطة واحدة» والجهراء «٦» نقاط على ملعب الأول، فيما تم ترحيل مباراة القادسية والنصر المقررة اليوم إلى بعد غد السبت بسبب مشاركة بعض اللاعبين المحترفين مع منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم.

مباراة اليوم بالنسبة للجهراء هي نقطة تحول في اعتلاء الصدارة مؤقتا قبل مباراة الكويت والعربي غدا، وخسر الجهراويون آخر مباراة لهم أمام الأبيض «العميد» بعد ان حققوا فوزين مستحقين في أول مباراتين.

ويقود المدرب بوريس بونياك مجموعة جيدة من اللاعبين يبحثون عن تحقيق نتائج لافتة في الموسم الحالي، ودفع بونياك بتشكيلة متفاهمة من لاعبيه أبرزهم فيصل زايد وحمود ملفي وابراهيم العتيبي وعبيد رافع في الوسط

ولعب الجهراء في الجولة الماضية مباراة جيدة لكنه لم يحسن استثمار الفرص التي سنحت له

ولا شك ان فترة التوقف كانت ذات فائدة لالتقاط الانفاس بعد الخسارة وتجهيز اللاعبين المصابين من أحل خوض الجولات المقبلة ومنها مباراة اليوم والتي تشكل أهمية للاعبين في العودة للصدارة.

التضامن بدوره، في المركز الثامن بنقطة واحدة بعد تعادله مع كاظمة وخسر في الجولة الماضية من النصر بأربعة أهداف كفيلة بأن تجعل المدرب ماهر الشمري يعيد حساباته في تشكيلته.

وغاب عن التضامن بعض لاعبيه في المباراة الماضية مما سبب خللا في خطوطه وجاءت فترة الراحة مناسبة لإعدادهم بدنيا من أجل تحسين الصورة في مباراة اليوم.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت اليوم تحضيراته استعدادا للموقعة المرتقبة التي ستجمعه مع العربي غدا في الجولة الرابعة لمنافسات دوري viva الممتاز.

وكان الأبيض قد استكمل تدريباته التي لم تنقطع مع ختام الجولة الماضية، اذ فضل الجهاز الفني بقيادة الأردني عبدالله بوزمع مواصلة التمارين بهدف معالجة الأخطاء والوقوف على ارتقاء الحالة الفنية والبدنية للاعبين.

وشهــدت الـحـصـتان التدريبيتان مؤخرا دخول كل اللاعبين وفي مقدمتهم العاجي جمعة سعيد والسيراليونى محمد كمارا اللذان غابا عن لقاء الفريق أمام اليرموك ضمن بطولة كأس الاتحاد بهدف منحهما المزيد من الراحة وتجنبا للإصابات.

وفي شأن متصل، تبدو مشاركة السوري حميد ميدو الذي انضم إلى الفريق يوم امس غير واردة لعدم اكتمال الفحوصات الطبية الخاصة بالإصابة التي تعرض لها أمام المنتخب الأسترالي الثلاثاء الماضي في اللقاء الذي جمع منتخب بلاده وأستراليا ضمن اياب الملحق الآسيوي الخاص بكأس العالم ٢٠١٨.

‏‫ توافد عدد من الشخصيات العرباوية على ستاد صباح السالم مقر تدريبات الأخضر الذي يستعد لمواجهة الكويت.

وعزز وجود الرموز العرباوية الدعم المعنوي للفريق قبل المواجهة المرتقبة إذ حضر النجوم السابقون محمد كرم وأسامة حسين وأحمد خلف وأحمد عسكر وبعض أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة في تدريبات الأخضر اليومين الماضيين الأمر الذي بعث على استعادة الروح المعروفة منعكسا على الجدية في التمرينات.

وثمن الجهازان الفني والإداري الفزعة العرباوية والتفافها حول الفريق الذي يحتاج إلى نتيجة إيجابية في مباراة قوية مثل المواجهة المرتقبة لاستعادة الثقة وإيقاف مسلسل هدر النقاط وتحسين الترتيب قبل انتهاء القسم الاول من البطولة.

من جانب آخر، يدخل الأردني محمود المرضي تمرين اليوم بعد عودته من مشاركة خارجية مع منتخب بلاده ما يؤكد اكتمال الصفوف الخضراء ويمنح الأريحية للمدرب محمد إبراهيم في وضع اختياراته للتشكيلة التي سيخوض بها المباراة.

وفي شأن متصل، طلب الجهازان الإداري والفني من اللاعبين الابتعاد عن المؤثرات الخارجية المتمثلة بالتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي بهدف توجيه تركيز اللاعبين نحو المباراة وتحييد الجوانب النفسية ذات الطابع السلبي على أداء الفريق.