يعقوب العوضي

كشفت التقارير الطبية الأخيرة للقوة الضاربة في الخط الخلفي في فريق اليد الأول في الكويت محمد الغربللي عن صعوبة عودته الى الملاعب قبل ديسمبر المقبل حيث تأخذ عملية العلاج التأهيلي وقتا اطول من المتوقع.

وتعرض الغربللي للإصابة في الموسم الماضي في مباراة فريقه مع السالمية وأجرى عملية جراحية في برشلونة ليخضع بعدها للعلاج الطبيعي التأهيلي المكثف، وقد تكفل نائب رئيس نادي الكويت خالد الغانم بتكاليف العلاج والعملية الجراحية.

وفي السياق نفسه، اعرب الغربللي عن شغفه للعودة الى ارضية الميدان بعد غياب طويل مشيرا الى انه يحتاج الى مضاعفة الجهود للعودة الى مستواه المعهود.

ولفت الغربللي الى ان الاطباء نصحوه بضرورة التركيز في العلاج وعدم اللعب الا بعد التأكد من الشفاء التام حرصا على عدم عودة الاصابة او تفاقمها.

واضاف لدى فريقنا لاعبين موهوبين قادرين على تقديم مستويات ممتازة وجميعنا نعمل على قدم وساق لخدمة الأبيض والوصول بالفريق الى افضل النتائج وتحقيق البطولات.

وتحدث عن اهمية حصد النقاط في جميع المباريات قائلا علينا الحرص على استغلال جميع المباريات وعدم التفريط باي نقطة فمعظم الفرق استعدت بصورة جيدة وكرة اليد لا تعرف المستحيل لذا علينا الانتباه جيدا.

واشاد الغربللي بمجلس ادارة الكويت لدعمها اللعبة بجميع مراحلها السنية كما اثنى على خالد الغانم لتواجده المستمر فيما بين فرق اليد وجميع الالعاب في النادي مؤكدا انه يعتبر احد اهم اسباب النجاح الرياضي داخل اسوار العميد.