أقام اتحاد الكرة حفلا لتكريم رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد سطام السهلي الفائز بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية في الانتخابات التي أجريت يوم السادس من شهر أكتوبر الجاري بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وحضر الحفل رئيس اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد إبراهيم الشهاب وأعضاء اللجنة والأمين العام للاتحاد د.محمد خليل، والشيخ أحمد اليوسف الذي حسم منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المقبل بالتزكية قبل إجراء الانتخابات المقرر لها يوم 31 من الشهر الجاري وأعضاء اللجان العاملة الحاليين والسابقين بالاتحاد ومسؤولي الأندية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

ورحب الشهاب بالحضور، موجها الشكر لهم على تلبية دعوة اللجنة لتكريم رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي، مضيفا أن فوز السهلي بالمنصب يعد مكسبا كبيرا للكويت بصفة عامة، والرياضة الكويتية بصفة خاصة.

وأكد أن فوز السهلي يعزز دور وأهمية الصحافة الرياضية الكويتية في القارة الآسيوية، ليكمل مسيرة من سبقوه في هذا المنصب، وهما رئيسا الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية عبدالمحسن الحسيني وفيصل القناعي.

واختتم الشهاب كلامه معربا عن أمنيته بالتوفيق للسهلي في منصبه الجديد، وكذلك بالتوفيق لرئيس الاتحاد القادم الشيخ أحمد اليوسف.

بدوره، أعرب الشيخ أحمد اليوسف عن سعادته بتلقيه دعوة من رئيس اللجنة الانتقالية إبراهيم الشهاب لتكريم الإعلامي سطام السهلي.

واعتبر اليوسف أن فوز السهلي بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضة يؤكد على ثقة القارة الآسيوية بالكويت وصحافتها الحرة.

وشدد اليوسف على أن نجاح السهلي في الفوز بالانتخابات تمثل بداية لحل الأزمة الرياضية بنيل ثقة القارة الآسيوية، مبينا أن الخطوة الأولى لحل الأزمة هي قيام الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بتغيير النظام الأساسي.

من جهته، شكر السهلي الاتحاد والحضور على تكريمه بعد فوزه بالانتخابات، مبينا أن الكويت هي من أسست هذا الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية.

وأثنى على جمعية الصحافيين الكويتية التي منحته ثقتها للترشح لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، موضحا أن الكويت ستستضيف مقر الاتحاد خلال الدورة الحالية.