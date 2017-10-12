اعتبر مدرب فريق الشباب لكرة القدم في نادي الجهراء المصري مصطفى مراد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح وقادم بقوة للمنافسة على درع الدوري للموسم الحالي.

وقال مراد انه يثق كثيرا في قدرات وإمكانيات لاعبيه، لافتا الى ان مشوار الدوري ما زال طويلا.

وحول خسارة فريقه في الجولة الماضية أمام العربي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد صباح السالم، قال ان فريقه تسيد المباراة لعبا ونتيجة وظل متقدما بهدف حتى الدقيقة 85، من المباراة، إلا ان القرارات العكسية التي أدت لطرد لاعب من صفوفه بالإضافة لاحتساب ركلة جزاء، أهدت الفوز الى فريق العربي وكانت كفيلة بضياع النقاط الثلاث.

وختم، في نهاية المطاف: هذه هي كرة القدم، الكل معرض للأخطاء ونحترم قرارات حكامنا، ونشيد بأداء ودور لجنة الحكام في قيادة البطولات.

ووجه مراد الشكر لمجلس الإدارة في نادي الجهراء وخصوصا عضو مجلس الإدارة ومدير المراحل السنية يوسف كريم على الدعم المادي والمعنوي للفريق، وصرف مكافآت للاعبين الذين حققوا الإنجازات العام الماضي.

كما يشكر الجهاز الفني المعاون بدر الدهيمان ومطلق الخالدي وأحمد عيدان.