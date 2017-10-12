لعب فريق تحت 35 سنة مع منتخبات إسبانيا وبلاروسيا وألمانيا وإنجلترا ورمانيا وأستراليا

تأهل فريقا اتحاد الشرطة لسن تحت 35 سنة وسن فوق 35 سنة لكرة قدم الصالات، إلى دور الستة عشر الذي يقام اليوم في بطولة هولندا الدولية لمنتخبات الشرطة لكرة قدم الصالات والتي تختتم اليوم.

ولعب فريق تحت ٣٥ سنة مع منتخبات اسبانيا وبلاروسيا وألمانيا وانجلترا ورمانيا وأستراليا بينما لعب فريق فوق ٣٥ سنة مع منتخبات رومانيا وپولندا وإيطاليا ومقدونيا وروسيا وبلاروسيا والبوسنة، وخاض منافسات دور

الـ ١٦ امس الذي سيشهد أيضا منافسات دور الثمانية، على أن يقام اليوم نصف النهائي والنهائي.

من جانبه، تقدم العقيد وليد الشهاب رئيس وفد اتحاد الشرطة المشارك في البطولة، بالشكر الجزيل لرئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة اللواء عبدالله المهنا وأمين السر اللواء سعود الخضر على الدعم الكبير الذي يقدمونه لمنتخبات الاتحاد في بطولة هولندا ومتابعة أحوال الفريقين يوميا عبر الاتصال الهاتفي ما ترك الأثر الكبير في نفوس اللاعبين وأعطاهم الدافع القوي والمعنويات العالية لتقديم افضل مستوى لديهم ما انعكس إيجابا على أداء الفريقين خلال الدور التمهيدي والذي تكلل بنجاح بتأهل الفريقين الى دور الستة عشر.

وأثنى الشهاب على الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الفنية والإدارية خلال البطولة من تجهيز اللاعبين نفسيا وبدنيا.

وبين رئيس الوفد أن مشاركة فرق اتحاد الشرطة في البطولات العالمية تأتي من منطلق حرص مجلس إدارة الاتحاد على تجهيز الفرق للمشاركة الجادة في البطولات والمنافسة على الألقاب خاصة ان الاتحاد يملك عددا من الخامات الطيبة والقادرة على تمثيل الشرطة الكويتية بصورة مشرفة، إلى جانب توفير الاحتكاك ورفع مستوى لاعبي كرة الصالات وصقل مهاراتهم من خلال المشاركة في البطولات الدولية التي تضم نخبة فرق الشرطة العالمية.