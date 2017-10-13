يحيى حميدان

تعمل إدارة فريق الكرة بنادي القادسية على ضمان عودة المحترف الغاني رشيد سومايلا في أسرع وقت قبل خوض لقاء النصر المقرر يوم غد السبت ضمن الجولة الرابعة من دوري «VIVA» الممتاز.

وغادر سومايلا البلاد عقب انتهاء منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري وذلك لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بالإقامة، والتي أنهاها بالفعل، بيد أنه ينتظر فقط إرسال تذكرة العودة له من جانب الإدارة القدساوية.

وسيكون مدرب «الأصفر» الكرواتي داليبور ستاركيفيتش في أمس الحاجة لخدمات المحترف الغاني نظرا لأهميته الكبيرة في قيادة خط الدفاع.

ويفتقد القادسية في لقاء النصر لخدمات ضاري سعيد وعبدالعزيز المشعان للإصابة، وبدر المطوع ومحمد الفهد للإيقاف، فيما سيكون أحمد الزنكي متاحا للجهاز الفني بعد تخفيف العقوبة عليه من جانب لجنة الانضباط عقب الأحداث التي صاحبت مباراة «الأصفر» أمام السالمية في الجولة الثالثة.

ويعمل الجهاز الطبي على تجهيز المحترف البرازيلي ريناتو ليما بعد إصابته بتمزق خلال المباريات السابقة، وعليه فإن موضوع مشاركته في مباراة النصر من عدمها ستكون في يد الأطباء عقب خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة.

في غضون ذلك، تقدمت إدارة القادسية باستئنافها على العقوبة التي أوقعت على المنسق الإعلامي للفريق الأول زياد الشطي والذي تم إيقافه حتى نهاية الموسم الحالي من جانب لجنة الانضباط.

وتكفل مدير الكرة سعود بوحمد بقيمة تقديم الاستئناف والمقدرة بـ 500 دينار، على أمل أن يتم تخفيف العقوبة عن الشطي.

وعلى صعيد آخر، قامت إحدى الشركات الخاصة بتكريم لاعبي «الأصفر» مساعد ندا ومحمد خليل وأحمد الرياحي بعد حصولهم على جوائز الأفضل في شهر سبتمبر بالتصويت عن طريق جمهور النادي، فيما نال عبدالله ماوي جائزة اللاعب المثالي عن الشهر ذاته.