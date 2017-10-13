يعقوب العوضي

فاز الصليبخات على الساحل بنتيجة 28 ـ 23 في اللقاء الذي جمعهما مساء اول من امس على صالة الشهيد في الدعية ضمن منافسات الجولة الاولى من دوري اليد العام، وكسب اول نقطتين في رصيده، بينما يبقى رصيد الساحل خاليا.

ادار المباراة الحكمان احمد الاحمد وفواز الخطيب. ويعتبر الفوز الاول للمدرب الوطني فيصل صيوان مع فريقه الجديد، اذ ظهر صيوان متمرسا في مهمته الجديدة كمدرب ونجح في قراءة المباراة وتوظيف اللاعبين بما يتناسب مع افكاره.

ولم يكن اللقاء سهلا حيث اظهرت كتيبة المدرب حسام فتحي الصفراء ندية وقوة في الشوط الاول، الا ان الاخطاء الفردية في التمرير والتسلم ادت الى هجمات عكسية استغلها الصليبخات بنجاح محرزا منها عدة اهداف.