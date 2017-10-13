يحيى حميدان

تمكن الكويت من تجاوز الصليبخات بسهولة بعدما تغلب عليه بنتيجة 72-45 مساء اول من امس في افتتاح مباريات الدور التمهيدي لدوري كرة السلة.

وتفوق «الأبيض» في جميع ارباع المباراة وذلك على النحو التالي: (24-13)، (41-23)، (62-27)، (72-45).

واستغل مدرب الفريق الكويتاوي، السلوفيني بويان لازيتش، الفرصة للدفع بكل اللاعبين الـ 12 المتواجدين في التشكيلة، وبرز في تسجيل النقاط بشكل لافت كل من عبدالله الشمري وحسين الخباز وعلي الهدهود ومساعد العتيبي، فيما عجز لاعبو الصليبخات بقيادة المدرب فهد برجس عن مجاراة حيوية «الكويتاويين».

قاد المباراة الحكام عبدالرحمن الشمري ومحمد عبدالمنعم ومدحت محمد. وشهدت مباريات الجولة الافتتاحية، فوز الجهراء على الساحل 69-51، وكاظمة على الشباب 95-75، والنصر على اليرموك 74-67.

ووضعت الفرق الفائزة أول نقطتين في رصيدها، فيما أصبح للخاسرين نقطة وحيدة.