أعلن عضو اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات ثامر الصالح فوز محترف السالمية، السوري فراس الخطيب، بجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر، التي يجريها الاتحاد تحت رعاية شركة «VIVA» للاتصالات، حيث تمنح الشركة الفائز بالجائزة مبلغ 500 دينار.

وأوضح الصالح أن الخطيب حصل على نسبة 51%، فيما حصل لاعب القادسية، الأردني أحمد الرياحي، على المركز الثاني بنسبة 30%، وجاء لاعب النصر مشعل فواز في المركز الثالث بنسبة 10%، وتبعه لاعب الكويت طلال جازع في المركز الرابع بنسبة 9%.

وبين الصالح أن اختيار الخطيب كأفضل لاعب في شهر سبتمبر جاء من خلال تصويت 4 جهات، هي الجماهير عبر الصفحة الخاصة للاتحاد الكويتي لكرة القدم بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعدد من الأقسام الرياضية بالصحف اليومية، والبرامج الرياضية التلفزيونية، إلى جانب 7 مدربين من غير العاملين في الأندية أو الاتحاد في الوقت الحالي.

وشدد الصالح على أنه تمت مراعاة إجراء المسابقة بشفافية كاملة وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع اللاعبين، حيث تقوم في البداية لجنة فنية تضم مدربين ولاعبين وطنيين سابقين بترشيح قائمة نهائية تضم 4 لاعبين للتنافس على الجائزة، على أن تقوم 4 جهات باختيار أفضل لاعب للشهر بالتصويت، وذلك من خلال منح جميع عناصر اللعبة من جمهور وصحافيين وإعلاميين ومدربين الفرصة للتصويت، ولاسيما أن مشاركة هذه الجهات الأربع تعني في النهاية اختيار اللاعب الأفضل.

ووجه الصالح الشكر إلى الجماهير التي تفاعلت بقوة مع المسابقة، حيث صوت منهم 10936 متابعا للاعبين الأربعة، كما وجه شكره للأقسام الرياضية بالصحف اليومية والبرامج الرياضية التلفزيونية والمدربين الوطنيين.

واختتم الصالح تصريحه موجها التهنئة إلى الخطيب لحصوله على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، حيث سيتم تكريمه ومنحه الجائزة خلال مواجهة فريقه مع كاظمة غدا، متمنيا للاعبين الثلاثة الرياحي وفواز وجازع وزملائهم في جميع الأندية التوفيق في الأشهر المقبلة لنيل الجائزة.