أعرب بطل العالم للدراجات المائية راشد الدواس عن بالغ سعادته لتحقيق اول لقب عالمي له في بطولة العالم التي اختتمت قبل ايام في ولاية اريزونا الأميركية.

وقال الدواس الذي وصل مطار الكويت مساء امس انه يهدي هذا الإنجاز الجديد الى صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي، وأسرته التي كانت في استقباله اضافة الى أصدقائه.

وأثنى على كافة وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وتفاعلهم الكبير مع فوزه بالمركز الأول الا انه أبدى استغرابه لعدم مبادرة اي من الجهات الحكومية المعنية بالرياضة والشباب بالسؤال والتواصل مع اسرته على اقل تقدير كونه مواطنا كويتيا يشارك على نفقة والده في بطولة العالم التي رفع فيها علم الكويت.