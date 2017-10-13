ناصر العنزي

تنتظر الجماهير الكروية اليوم، مواجهة من الوزن الثقيل تجمع فريقين اعتادا طويلا على التنافس الشيق والمثير بينهما، الكويت «8» نقاط جهز ملعبه في كيفان لاستقبال الزائر العربي «نقطتان» في مواجهة ضمن الجولة الرابعة لدوري «VIVA» الممتاز، وجماهير الفريقين أيضا استعدوا لمباراة لا يمكن التوقع بنتيجتها بسهولة فالكويت قادر على الفوز والعربي يمكنه خطف النقاط الثلاث حتى وإن تعثرت خطاه في المباريات السابقة فالمقابلة، مقابلة كبار.



الأبيض «يبيّض»



الأبيض دائما «يبيّض» وجه جماهيره في المواجهات الحاسمة وأصبح يتعامل مع كل الفرق في مسطرة واحدة لذلك تجد لاعبوه يلعبون في تعاون واضح داخل الملعب، وتمكن الأبيض من تحقيق الفوز على الجهراء في الجولة الماضية قبل فترة الراحة وسجل لنفسه حضورا لافتا في المقدمة، وفوزه اليوم سيعيده للصدارة في حال فوز الجهراء على التضامن أمس.



اراحة اللاعبين



المدرب عبدالله بوزمع فضل إراحة بعض اللاعبين الاساسيين عن المشاركة في مسابقة كأس الاتحاد مثل جمعة سعيد ومحمد كامارا الذي يعتمد عليهما كثيرا في الهجوم والوسط، عدا ذلك جمع المدرب لاعبيه في تدريبات متواصلة ووصل إلى تشكيلة مناسبة لمواجهة خصمه لن تخرج كثيرا عن المباراة السابقة، في حين لم تتضح بعد مشاركة السوري حميد درويش بعد عودته من استراليا لشعوره بالإصابة، ويعتمد المدرب بوزمع على مجموعة لاعبين متفاهمين في تنقلاتهم داخل الملعب وآخرين في دكة الاحتياط في مستوى الأساسيين، وفوز الكويت اليوم سيعزز حطوظه كثيرا في اعتلاء صدارة القسم الأول.



بداية غير مشجعة العربي لم تكن بدايته مشجعة وتعرض لانتقادات بعد جمعه نقطتين من «3» مباريات أخرته في ترتيب الفرق الثمانية، وبعد فترة التوقف لمدة اسبوعين جمع المدرب محمد ابراهيم لاعبيه بعدما نفى اعلاميا وجود اي خلاف مع أي لاعب وحثهم على مسح الصورة السابقة وآخرها التعادل مع كاظمة بهدف لكل منهما، ومن المتوقع أن يجري ابراهيم تعديلا طفيفا على تشكيلته لصد الهجمات التي يجيد خصمه الأبيض تنفيذها وخصوصا من الأطراف.



الاخضر يمكنه العودة



الأخضر يمكنه العودة مرة أخرى إذا أراد لاعبوه ذلك وتحلوا بروح المبادرة والإقدام واستغلال الفرص السانحة للتسجيل، ويدرك لاعبوه ان خصمهم اليوم يتمتع بانضباطية في التكتيك وقدرة لاعبيه الهجومية لذلك عليهم اليوم إيقاف الثنائي جمعة سعيد وإبعادهما عن بعض كي لا يتعرض مرمى حارسهم للخطر.

«الصافرة» بيد محمود

يدير مباراة الكويت والعربي الحكم الدولي علي محمود، ويعاونه المساعدان يعقوب السهيل وعلي جراق وعبدالله جمالي حكما رابعا.