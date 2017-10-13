أسامة المنصور

تنطلق صباح غد السبت فعاليات الجولة السابعة والختامية من عمر بطولة Porsche Carrera Cup التي تستضيفها حلبة هوكنهايم الألمانية على مدار يومين متواصلين.

وستشهد الجولة التي تتكون من سباقين رئيسيين عدد 24 مشاركا ينافسون على لقب الجولة الختامية التي تشهد أيضا ظروفا مناخية متغلبة قد تكون سببا في رفع وتيرة المنافسة على اعتبار أنها جولة الحسم لأغلب المنافسين وكما هو معلوم ان زيد أشكناني قد قرر في الفترة الفاصلة بين جولة مونزا الإيطالية التي بات فيها أشكناني أول سائق عربي وكويتي يعتلي منصة التتويج في بطولة بورشه سوبر كاب العالمية.

وفي تصريح خاص أدلى به البطل لـ «الأنباء» قال فيه: نعم المهمة الألمانية إن جاز التعبير لن تكون سهله هذه المرة رغم أنني أمتلك جزءا من الخبرة خاصة في جغرافية حلبة هوكنهايم التي تتميز بوجود 17 منعطفا مما يساعدني على إيجاد فرصة أكبر للمنافسة أثناء مجريات السباق، ومن المعروف أيضا ان طول الحلبة يصل إلى 4.574 كيلومترات مما يسهم في تعويض الفارق الزمني بيني وبين المنافسين وبالمناسبة فقد سبق وأن شاركت على مضمار هذه الحلبة، وذلك في موسم 2016 من خلال جولة من البطولة نفسها وأمتلك بعض الأسرار التي ستساعدني على اعتلاء منصة التتويج.

وأكد أشكناني انه خاض بعض التجارب الحرة على نفس الحلبة في الأسبوع الماضي إلا أن هذه الأفضلية لم تكن دافعا قويا على الصعيد الشخصي خاصة عندما نجد أن هناك عوامل ايجابية أخرى يتمتع بها بعض المنافسين والمتمثل بنوعية الإطارات المستخدمة وهذه الإطارات لا أتمتع بها، وهناك أمر آخر يجب ألا يغيب عن الأذهان فالمنافسون الـ 23 لديهم مشاركة مستمرة.

ويدرك الجميع أن عالم الرياضة مبني على عناصر رئيسية ومنها عنصر الاستمرار وهو بحد ذاته يوفر المزيد من الخبرة خاصة في السباق ناهيك عن أن هذا العنصر من شأنه أن يزيد من جرعات الاستعداد كما هو الحال عند لاعب كرة القدم أولاعب كرة السلة على سبيل المثال لا الحصر أو غيره من الألعاب الرياضية التي يجب أن تمارس باستمرار ودون توقف حتى تكون دائما على جاهزية تامة من حيث اللياقة البدنية والذهنية.

وتابع ولكن ظروف غياب الدعم بالنسبة لي كان ولا يزال سببا في ذلك، فهو سبب رئيسي في غيابي عن بعض جولات هذه البطولة وغيرها من البطولات.

وختم رغم هذا فإن اسم الكويت سيكون دائما الدافع الحقيقي وراء اعتلاء أشكناني لمنصات التتويج وهذا ما أسعى إليه اليوم من خلال هذه المنافسة وغيرها من الاستحقاقات المقبلة.