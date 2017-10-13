أربع فعاليات مختلفة خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى يناير 2018 بالإضافة إلى مسابقة الفائز النهائي التي تقام في فبراير 2018

يفتخر بنك الخليج برعايته للدورة الثانية من سلسلة سباقات «بي إنسباير» التي تستقطب عشاق اللياقة البدنية في الكويت ويستضيفها منتجع صحارى الكويت للغولف.

تتضمن أنشطة هذا العام أربع فعاليات مختلفة خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى يناير 2018 بالإضافة إلى مسابقة الفائز النهائي التي تقام في فبراير 2018.

ومن المقرر إقامة سباق الترايثلون يوم غد السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويشمل سباق السباحة لمسافة 500 متر، وسباق الدراجات الثابتة لمسافة 5 كم بالإضافة إلى العدو لمسافة 5 كم.

ولأول مرة في الكويت، تتضمن سلسلة سباقات «بي إنسباير» نظام النقاط، حيث يقوم المشاركون بجمع النقاط التي يحصدونها في كل فعالية يتم المشاركة فيها وبناء عليه يتم تصنيفهم، على أن يتم استدعاء الفائزين الخمسة الأوائل من فئتي الذكور والإناث في المسابقة الخامسة والنهائية، والتي سيتم الاعلان عن تفاصيلها في العام المقبل.

وبعد سباق الترايثلون المقبل، ستقام فعاليات رياضية أخرى تتضمن سباقا للركض يضم المسافتين (7.2 كيلو مترات و14.4 كيلو مترا) وذلك يوم السبت 2 ديسمبر 2017، وسباق الطين (لمسافة 4.8 كيلومترات ومسافة 7.2 كيلو مترات) في يوم السبت 27 يناير 2018، وستقام المسابقة النهائية للفائزين يوم السبت 17 فبراير 2018.

يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.events.pro-vision.com وفي معرض تعليقها على الرعاية، قالت ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج: «يسعى بنك الخليج لدعم الفعاليات التي تشجع أهل الكويت على اتباع أسلوب حياة صحي والحفاظ على لياقتهم البدنية.

نحن سعداء بهذا التعاون مع «إنسباير صحارى» خلال الدورة الثانية من سلسلة السباقات الناجحة «بي إنسباير» لعام 2017/2018، ونتطلع لمزيد من التعاون مع نادي إنسباير الصحي، ونتمنى حظا سعيدا لكل المشاركين».

وتم إطلاق سلسلة سباقات «بي إنسباير» من قبل نادي انسباير صحارى، الذي يضم باقة من معدات التدريب الحديثة والمدربين الخبراء.

كما يقدم نادي انسباير صحاري عددا من الأنشطة في الهواء الطلق، بما في ذلك: نادي الترياثلون، السباحة، كرة الطائرة، تسلق الصخور، إلى جانب ملاعب التنس لجميع الأعمار الى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة والدروس والتي تشمل تدريبات الكروس فيت للبالغين والأطفال.

وتشكل الصحة واللياقة البدنية عنصرا أساسيا في استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها بنك الخليج، فخلال شهر سبتمبر الماضي، تعاون بنك الخليج مع جمعية القلب الكويتية لإجراء فحوص طبية لموظفي البنك احتفالا بيوم القلب العالمي.

كما يستعد البنك لماراثون «بنك الخليج 642» السنوي، الذي سيقام يوم السبت 18 نوفمبر القادم في تمام الساعة السابعة صباحا وينطلق من سوق شرق.

يعد ماراثون «بنك الخليج 642» أول سباق ماراثون معتمد عالميا في الكويت، يشارك من خلاله الرياضيون المحترفون أو المبتدئون وكذلك العائلات.

يمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.gulfbank642marathon.com.

لمعرفة المزيد عن المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من بنك الخليج، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.e-gulfbank.com أو متابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة للبنك.