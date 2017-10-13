عبدالعزيز جاسم

تعادل الجهراء مع التضامن 2-2 في انطلاق الجولة الرابعة من دوري VIVA الممتاز في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ستاد التضامن، سجل هدفي أبناء الفروانية فيصل عجب (14 و34)، بينما سجل لأبناء القصر الأحمر محمد سعد (38) وفرانسيسكو توريس (44).

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد الجهراء للنقطة السابعة، فيما أصبح رصيد التضامن نقطتين.

ومع انطلاق الشوط الأول كانت رغبة التضامن الهجومية واضحة من أجل تسجيل هدف التقدم وبالفعل ضغط كثيرا على مرمى الجهراء ليتمكن من تسجيل هدف التقدم بعد عرضية متقنة من كرة ثابتة وصلت لرأس فيصل عجب الذي وضعها بالمرمى (14)، ولم يتوقف أبناء الفروانية عن تأمين هذا الهدف وواصلوا نزعتهم الهجومية في ظل تراجع مستوى لاعبي الجهراء ليأتي الهدف الثاني للتضامن بعد تسديدة لأمان من داخل منطقة الجزاء تصدى لها بندر سليمان لتصل إلى عجب الذي وضعها في المرمى (34)، وبعد الهدف الثاني تعرض أمان للإصابة ليضطر المدرب ماهر الشمري إخراجه وإدخال عبدالعزيز القطان بدلاً منه.

وبعد الهدف الثاني، تغيرت مجريات المباراة ليصبح الضغط «جهراوي» ويتمكن محمد سعد من تقليص الفارق بتمريرة من فيصل زايد سددها قوية في المرمى (38)، ومن ثم عاد زايد ومرر الكرة إلى فرانسيسكو توريس الذي سددها بدوره مخادعة على يمين الحارس وليد الرشيدي محرزاً هدف التعادل (44).

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء الفريقين مع أفضلية للجهراء سواء في السيطرة أو الخطورة على المرمى، واعتمد التضامن على الهجمات المرتدة التي لم تشكل خطورة تذكر على مرمى المنافس لاسيما أن المهاجم عجب كان يعود كثيرا لوسط الملعب الأمر الذي ادى إلى تراجع مستوى الهجوم بشكل كبير.