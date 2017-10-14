ناصر العنزي

تختتم اليوم الجولة الرابعة من دوري «VIVA» للدرجة الممتازة بإقامة مباراتين ستحددان مراكز الفرق في هذه الجولة، القادسية صاحب النقاط الـ 5 استعد جيدا لاستضافة النصر (3 نقاط) على ملعبه محمد الحمد وشعاره «لا إهدار للنقاط»، وعلى ملعب صباح السالم بنادي العربي يلتقي السالمية (5 نقاط) مع كاظمة (2) في مباراة متكافئة يفكر كل فريق منهما في اقتناص النقاط الثلاث كي لا يتأخر في الترتيب بعد أن أكملا استعدادهما.

غياب المطوعيفتقد القادسية في مباراة اليوم جهود بدر المطوع أبرز الغائبين بسبب الإيقاف عطفا على ما جرى في آخر مباراة مع السالمية (2-2) ومعه محمد الفهد لذات السبب فيما شهدت تدريبات الأصفر عودة لاعبه سيف الحشان، ويتطلع مدرب الأصفر الكرواتي داليبور ستاركفيتش إلى تحقيق الفوز كي يقترب أكثر من مناطق المقدمة وجهز لذلك تشكيلة مناسبة خلال فترة الراحة رغم الغيابات الكثيرة في صفوفه إلا ان مجموعة القادسية تضم بدلاء أكفاء جاهزين للمشاركة في ظروف مثل هذه، ويعلم مدرب الأصفر أن خصمه اليوم ليس سهلا لذلك سيحذر لاعبيه من قدرته على التحول السريع وتسجيل الأهداف.

النصر حقق في الجولة الماضية فوزا عريضا على التضامن بأربعة أهداف بعد أن خسر أول مباراتين، وأعاد المدرب ظاهر العدواني التوازن لصفوف فريقه، حيث ان فريقه لم يكن سيئا في أول خسارتين‬ إلا أن عدم التوفيق لازم لاعبيه، وفي مباراة اليوم يحتاج المدرب النصراوي إلى تحصين خطوطه الخلفية جيدا وعدم الاندفاع أمام خصم يجيد تنظيم الهجمات السريعة والقدرة على التسجيل.

لقاء متكافئفي مباراة السالمية وكاظمة بإمكان أي منهما أن يفوز في المباراة ولا يتفوق أحد على الآخر بشكل واضح، السالمية تحسن جيدا عن الموسم الماضي بفضل الاختيار الجيد للاعبين من قبل مدربه عبدالعزيز حمادة، وفي الجولة الأخيرة خرج بالتعادل مع القادسية وخسر معها مدافعه أحمد عبدالغفور الموقوف، وجهز المدرب العناصر الأساسية بعد فترة التوقف ويعتمد على خبرة بعضهم في التعامل الإيجابي داخل الملعب مثل فراس الخطيب الذي فاز بحائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر وعدي الصيفي صاحب المجهود الكبير، إضافة إلى المحترف الجديد الكاميروني روجي توندوبا.

كاظمة حقق في الجولة الماضية تعادلا مع العربي لكنه بقي في مركز متأخر ولم يحقق فوزا حتى الآن، وأشرك مدربه البرتغالي توني أوليفيرا تشكيلته شبه الأساسية في مباراة الصليبخات ضمن كأس الاتحاد بوجود المحترفين عمر دياكيتي وأليكس ليما وجولسن دياز، إضافة إلى عمر الحبيتر ومشاري العازمي اللذين قدما مستوى مرتفعا في خط الوسط، ويحتاج كاظمة إلى تسجيل أول فوز في المسابقة من شأنه أن يحسن من معنويات اللاعبين كثيرا.

جعفر وأشكناني حكما المباراتين

يدير مباراة القادسية والنصر طاقم حكام مكون من جاسم جعفر للساحة والمساعدان عباس غلوم ومحمد أشكناني وعباس الشمري حكما رابعا. ويدير مباراة السالمية وكاظمة الحكم عمار أشكناني والمساعدان فارس الشمري ويوسف العنزي وعلي الحداد رابعا.