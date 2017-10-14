عبدالعزيز جاسم

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم في التضامن ماهر الشمري ان التعادل أمام الجهراء 2-2 في الجولة الرابعة جاء بسبب فقدان اللاعبين التركيز في حالتين حذرت اللاعبين منهما في وقت سابق وهي رميات «التماس» وضربات المرمى والتي تأتي خطورة المنافس منهما، مشيرا إلى أنه طالب اللاعبين بالضغط منذ بداية المباراة وبالفعل تمكنا من تسجيل هدفين لم نحافظ عليهما بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن أداء الفريق تراجع في الشوط الثاني كما أن البدلاء لم يؤدوا المطلوب بالإضافة إلى خروج حمد أمان للإصابة الأمر الذي أثر على أداء الفريق.

وتمنى الشمري أن يتطور أداء المحترفين أكثر في المباريات المقبلة.

شد في الضامة لأمان من جهته، قال نجم التضامن حمد أمان ان إصابته عبارة شد في العضلة الضامة لذلك خرج في الشوط الأول، مشيرا إلى ان فريقه والجهراء خسرا نقطتين.