مبارك الخالدي

اعتبر مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء صالح الجنفاوي أن الجهراء كان يستحق الخروج فائزا في مواجهته أمام التضامن والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من دوري VIVA الممتاز.

وقال الجنفاوي في تصريحات عقب المباراة لم يكن الفريق في مستواه المعهود في النصف ساعة الأول من المباراة إذ تلقى مرمانا هدفين تسببا في لخبطة الأوراق ولكن ما يحسب للاعبينا العودة سريعا إلى أجواء المباراة وإنهاء الشوط الأول بإدراك التعادل وهذا ما يؤكد تمتعهم بالتركيز العالي داخل الملعب.

وأضاف وفي الشوط الثاني كان استحواذنا للكرة أفضل واهدرنا فرصتين لسوء الحظ إذ كانتا كفيلتين بتغيير مجرى المباراة والفوز بالنقاط الثلاث قائلا: «ربما لم يكن حكم المباراة في يومه وهناك الكثير من القرارات العكسية والسلبية تستلزم من جميع الحكام إعادة النظر في أدائهم، فالدوري هذا الموسم مختلف ويجب ألا تتحمل الفرق نتائج أخطاء عليها الكثير من علامات الاستفهام».