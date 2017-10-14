قال متسابق السيارات ناصر المطيري ان حصوله على المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة العالم لـ «الدريفت» التي اقيمت اخيرا في اليونان «عكس قدرة المتسابقين الكويتيين على تحقيق افضل الانجازات في شتى المحافل الدولية».

جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري لـ «كونا» عقب عودته الى البلاد بعد مشاركة في بطولة (كنغ.اوف.نيشن) للسيارات التي اختتمت منافساتها الاحد الماضي على حلبة (سيرس.سبيد.واي) باليونان.

وأضاف انه واجه صعوبات كبيرة من قبل افضل المتسابقين في العالم خلال منافسات الجولة الثامنة والاخيرة من البطولة «لكنني رغم ذلك تمكنت من تحقيق المركز الثالث وتشريف اسم بلدي في هذا المحفل الرياضي الكبير».

وأعرب عن سعادته البالغة لتمثيل الكويت ونادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات في هذا المحفل العالمي مؤكدا عزمه مواصلة تقديم افضل المستويات التي تمكنه من مقارعة افضل المتسابقين في العالم.

وافاد المطيري بأن البطولة تعد من أقوى بطولات الـ (دريفت) الدولية وتتكون من 8 جولات حيث انطلقت منافساتها في دولة الامارات العربية المتحدة واختتمت في حلبة (سيرس.سبيد.واي) باليونان وسط مشاركة 165 متسابقا من نخبة المتسابقين في العالم.

وتقدم بالشكر لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان والمدير العام للهيئة العامة للرياضة بالانابة د. حمود فليطح ورئيس واعضاء مجلس ادارة نادي باسل السالم الصباح على دعمه للمشاركة في البطولة.