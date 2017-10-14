يصل إلى البلاد في الساعة الرابعة عصر اليوم وفد منتخبنا الوطني للدراجات المائية والقادم من الولايات المتحدة الأميركية بعد أن حقق إنجازات وأرقاما قياسية وحصوله على مجموع 13 ميدالية (3 ذهبيات - 4 فضيات - 6 برونزيات)، فيما حقق البطل العالمي محمد بوربيع إنجازا غير مسبوق بفوزه بذهبية الـ (OPEN PRO) وهي فئة كبار المحترفين التي تعتبر أقوى الفئات والأكثر إثارة، ليرفع مجموع رصيد ميدالياته في البطولة العالمية إلى 21 ميدالية ذهبية على امتداد 11 سنة شارك فيها، وليعزز بذلك تصنيفه الأول عالميا وصاحب أعلى رقم عالمي في تحقيق الميداليات الذهبية.

وستقام مراسم استقبال للفريق في قاعة التشريفات بمطار الكويت تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة د.حمود فليطح وبحضور رئيس النادي البحري الرياضي اللواء فهد الفهد ونائبه م.أحمد الغانم وأمين السر العام خالد الفودري وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من الشخصيات المدعوة، وممثلي الجهات الراعية ووسائل الصحافة والإعلام فيما وجه النادي الدعوة للجمهور الرياضي بشكل عام للمشاركة في استقبال أبطال العالم.

وجاءت الحصيلة الإجمالية لأبطال المنتخب الوطني عقب اختتام البطولة بحصول المتألق عبدالرحمن غازي العمر على ميداليتين ذهبيتين، وبوربيع ميدالية ذهبية وفي أقوى الفئات، فيما حقق وليد العدساني ميداليتين فضيتين، والواعد عبدالله الغانم ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، وراشد الراشد ميدالية فضية وأخرى برونزية، وحقق محمد الباز ميداليتين برونزيتين، والواعد سالم المطوع ميدالية برونزية.

وأعرب رئيس الوفد حسين دشتي عن اعتزازه بما حققه أبطال المنتخب من نتائج مشرفة رفعوا فيها اسم الكويت في أعلى محفل رياضي على مستوى بطولات العالم للدراجات المائية، وليؤكدوا بذلك قدرتهم الكاملة على مواجهة كافة التحديات والمعوقات للمحافظة لتحقيق بتحقيق تعزز مكانتهم ومكانة الكويت ضمن التصنيف العالمي.

وأهدى دشتي وباسم كافة أعضاء المنتخب هذا الإنجاز الكبير إلى الوالد الكبير وقائد الحكمة والإنسانية صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الحكومة والشعب الكويتي، معبرا في الوقت نفسه عن تقديره العميق لكل من وقف ويقف إلى جانب المنتخب وعلى رأسهم الهيئة العامة للرياضة، ورئيس النادي البحري والأب الروحي لكافة اللاعبين اللواء فهد الفهد ونائبه م. أحمد الغانم وأمين السر العام خالد الفودري ورئيس اللجنة البحرية علي القبندي إلى جانب الشركات الراعية والمتميزة بعطائها وحرصها على دعم وتشجيع المنتخب وهي بيت التمويل الكويتي (بيتك) بصفته الشريك الاستراتيجي، وزين للاتصالات الراعي المتميز بالإضافة مؤسسة البترول الكويتية «KNPC» والشركة المتحدة لصناعة الحديد «كويت ستيل»، وماكدونالدز وشركة كيو إيتي ريسنغ وشركة «دراج 965» ومؤسسة برو رايدر وشركة عربي، وإلى لوسائل الصحافة والإعلام المحلية.