بن عاشور يشيد بدور الكويت في رياضة السيارات

أسامة المنصور

وسط حضور جماهيري لافت، انطلقت فعاليات افتتاح موسم متحف السيــارات التاريخيــة والقديمة والتقليدية، وقام مدير المتحف عبدالعزيز الياسين بتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية على المشاركين، كما شهد الافتتاح فعاليات وأنشطة اجتماعية لمختلف الأعمار.

وفي ذات السياق، لم تغب المشاركة الخليجية في حفل افتتاح الموسم بحضور مدير نادي الشارقة للسيارات القديمة سعيد بن عاشور والذي أثنى على الجهود المبذولة لإنجاح حفل الافتتاح، كما أشاد بمستوى التنظيم.

وفــي تصــريح خــاص لـ «الأنباء»، قال فيه: الكويت تعد من أوائل دول المنطقة الداعمة لرياضة السيارات، ومما لا شك فيه أننا نعتز بوجود كوادر كويتية تقوم بإدارة هذا الصرح الرياضي الاجتماعي المميز وهذا ليس بغريب أبدا على الشباب الكويتي فعندما ندرك اليوم بأن الكويت كانت ومازالت على قائمة الدول المتقدمة برياضة السيارات.

وأشاد بن عاشور بالدور البناء والملموس الذي يقوم به الياسين من خلال تواجده الدائم داخل أسوار الحلبة أو من خلال متحف السيارات لمتابعة الفعاليات الأمر الذي يوضح مدى الاهتمام والرعاية لتلك الطاقات الكويتية الشابة وهذا ما يميز الكويت الشقيقة.

من جانبه، رحب الياسين بتواجد مدير نادي الشارقة للسيارات القديمة وبعض أعضاء إدارة النادي في بلدهم الثاني الكويت، معتبرا أن هذه المشاركة ما هي إلا دليل واضح على عمق العلاقة المتميزة والمبنية على التعاون المثمر بين إدارة متحف السيارات بالكويت وبين سائر أندية منطقة الخليج والدول العربية وكذلك العالمية مما له الأثر البالغ في تبادل الخبرات بين الأندية ومتاحف السيارات الخليجية والعربية والدولية.

كما أشاد الياسين بالحضور الجماهيري غير المتوقع، مشيرا الى ارتفاع نسبة المشاركة الفاعلة التي تبشر بموسم حافل.

وقال: نحن اليوم نتحدث من واقع مسؤولياتنا التي تحتم علينا دعم هذا التوجه وبصورة فعلية خاصة بين فئات الشباب الذي مازال يتواصل مع فعاليات متحف السيارات أو من خلال حلبة سرب فهذا الدعم من شأنه أن يدفع عجلة رياضة السيارات إلي الأمام خاصة وأن الكويت اليوم تمتلك كافة مقومات النجاح وبحاجة ماسة إلى إبراز تلك الطاقات من خلال صقل هذه المواهب لخدمة الكويت ونحن على يقين بأن هذا التوجه سيسهم في بناء جيل قادر على إدارة دفة الرياضة الميكانيكية بالكويت ونحو المزيد من الإنجازات وهذا ما نتلمسه حقيقة من خلال هذه الفعالية وغيرها الفعاليات التي تقام على مضمار حلبة سرب أو حتى من خلال تلك التجمعات الشبابية الخاصة بالمتحف.