أكد رئيس مجلس إدارة جمعية قرطبة د.مشاري الديين ان بطولة البراعم الثانية لأبناء منطقة قرطبة، لاقت نجاحا كبيرا جدا، وذلك بشهادة الحضور من الجماهير والفرق المشاركة في البطولة من حيث التنظيم والزخم الإعلامي الذي صاحب البطولة وذلك في الفترة من ٩-١١ الجاري.

وأشار إلى ان مجلس إدارة جمعية قرطبة يقيم دائما مثل هذه البطولات للبراعم، وذلك لتشجيعهم وحثهم على التنافس وهذه البطولة كانت مخصصة للبراعم من مواليد عام 2004 حتى مواليد عام 2010. كما أشاد بالتزام الفرق المشاركة في البطولة مما أضفى النجاح على هذه البطولة وبين أن الأنشطة الاجتماعية هي من أولوليات مجلس الإدارة، وذلك لما فيها من الاهتمام بمتطلبات أهالي المنطقة.

من جهته، قال رئيس اللجنة المنظمة لبطولة تعاونية قرطبة للبراعم مشعل الكوس: إن فريق العربي حصل على المركز الأول للبراعم عن مواليد 2008 بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق كاظمه بركلات الترجيح 3-2، كما فاز فريق نجوم البيروني بالمركز الأول للبراعم عن مواليد 2004 بعد تغلبه على فريق الموج الأزرق بنتيجة 1 - 0، مشيرا إلى البطولة شهدت مستوى عاليا وتنظيما مميزا، كما أن مشاركة الفرق كانت أكبر عن البطولة السابقة.

وشكر الكوس النجمين الكبيرين محمد جراغ وبدر المطوع، وذلك لحضورهما المباريات النهائية للبطولة وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى مما كان له عظيم الأثر في نفوس الجمهور الحاضر والفرق المشاركة وهذا ليس بغريب على هذين النجمين الكبيرين.