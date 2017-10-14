بيروت ـ ناجي شربل

شارفت الأمور في الاتحاد اللبناني لكرة السلة بلوغ خواتيمها، لجهة الإطاحة باللجنة الادارية للاتحاد برئاسة بيار كاخيا، على الرغم من عدم مضي سنة على انتخابه (انتخبت في 15 ديسمبر 2016)، على خلفية مخالفات تتعلق بملف استضافة كأس آسيا في أغسطس الماضي.



وجديد التطورات تعليق جلسات اللجنة الإدارية بعد انعقادها مرتين بغياب كاخيا وبرئاسة نائبه الأول ضومط كلاب.



وإصرار أعضاء اللجنة الإدارية على تسجيل اعتراضاتهم على ما سموه «الأوراق غير المنظمة المتعلقة بكأس آسيا»، واعلانهم عدم تحمل المسؤولية عن مضمون هذه الأوراق.



وذهب الأعضاء الى المطالبة بشركة تدقيق للمحاسبة، للاطلاع على الأوراق وخصوصا بيانات الدفع العائدة للبطولة.



وكشف مصدر اتحادي رفيع لـ «الأنباء» عن «وجود فواتير تبين انها عائدة لشركات وهمية».



وقال: ان الشركات المذكورة «تحمل ارقاما خاصة بالسجل التجاري، وتبين ان بعضها غير مسجل في السجل التجاري، ما يجعلنا امام ملفات وهمية».



وعلى خط مواز، رفض قاضي الأمور المستعجلة في المتن الشمالي طلب كاخيا عدم الترخيص للمدعي عضو اللجنة الإدارية للاتحاد أكرم الحلبي تسلم تقرير الخبراء الذين عينتهم المحكمة (بناء على طلب الحلبي) للاطلاع على الملفات العائدة للاتحاد من أوراق ومعلوماتية في أجهزة الكمبيوتر.



وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد برئاسة كلاب، ألفت لجانا عدة لتولي تسيير الأمور دون الحاجة الى انعقاد اللجنة الإدارية.



وأقصت رئيس الاتحاد عن متابعة ملف التعاقد مع شركة كبرى لرعاية البطولة، وحولت الامر الى عضو اللجنة الإدارية طوني خليل، متجاهلة طلب رئيس الاتحاد بتولي متابعة الاتصالات مع الشركة.



وتوقع القطب الاتحادي لـ «الأنباء» دخول العد التنازلي لإقصاء كاخيا «خلال أيام وليس اسابيع»، إلا انه شدد على ضرورة متابعة ملف كأس آسيا وصولا الى تحديد المسؤوليات.