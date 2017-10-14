ناصرالعنزي

بصم الكويت على تصدره لدوري «viva» للدرجة الممتازة بعد فوزه على العربي بهدفين مقابل لاشيء ضمن الجولة الرابعة للمسابقة، ورفع الابيض رصيده إلى «١٠» نقاط وحيدا فيما بقي الأخضر في مركز متأخرا برصيد نقطتين ضرب الأبيض بقوة في الشوط الأول وصدم الأخضر وجماهيره بهدفين أسقطا المباراة لصالحه، وسجل الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها المتخصص عبدالله البريكي بنجاح في مرمى سليمان عبدالغفور«١٥»، وأضاف الهدف الثاني المحترف السوري حميد ميدو من تسديدة متقنة من مسافة بعيدة «٢٣»، وفرض المدرب عبدالله بوزمع اسلوبه على المدرب محمد ابراهيم ونجح في السيطرة على الشوط الأول بفضل تحركات لاعبيه السليمة في خط الوسط بتواجد محمد كامارا وحميدو ميدو وفهد العنزي وعبدالله البريكي الذين اختصروا الطريق للمهاجمين المتحفزين دائما جمعة سعيد وفابيانو، وتناقل لاعبو الأبيض الكرات سريعا مما مكنهم من اختراق دفاع الخصم أكثر من مرة، ولو تمهل لاعبو الأبيض في بعض الفرص لسجلوا أكثر من هدفين، وكان واضحا حرص لاعبي الأبيض على الالتزام بتعليمات المدرب وألا يأخذ لاعب دور زميله إلا في أضيق الحدود فسار الشوط الأول مثلما أرادوا.

العربي كان في حالة غير منظمة وخصوصا في الوسط بعد أن ثقلت خطى لاعبيه كيتا وطلال نايف وعلي خلف ومحمود المرضى، كما أن دفاعه كان ممرا لهجمات الخصم ولم تصل الكرات بشكل سليم إلى المقدمة بتواجد بدر طارق والمحترف بوبي كليمينت، فتداخلت خطوط الأخضر في الشوط الأول فقلت فاعليته، وسنحت فرصتان للأخضر في الشوط الأول الاولى سدد بها كليمينت الكرة وخرجت بحانب القائم، والثانية ردت العارضة كرة قوية للمتقدم محمد فريح وهما أبرز ما كان للعربي أمام تفوق خصمه.

طرد جمعة سعيد

في الشوط الثاني زج المدرب محمد ابراهيم بلاعبه حسين الموسوي في خط المقدمة، وفي الدقيقة «٦٧» خرج مهاجم الابيض جمعة سعيد لحصوله على إنذارين، وسريعا أدخل مدرب الأبيض بوزمع شريدة الشريدة لإغلاق منطقة الوسط ثم أشرك حسين الحربي بدلا من فهد العنزي، ورد محمد ابراهيم باشراك عبدالله العمار وعبدالعزيز السليمي لتنشيط خطوطه، ونظم الاخضر هجمات سريعة لم تسفر عن شيء بسبب التعجل والتمريرات الخاطئة.

أدار المباراة الحكم علي محمود وأحسن في إدارتها واشهر البطاقة الحمراء لجمعة سعيد.‏‫