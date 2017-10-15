مبارك الخالدي

تنطلق في الـ 5:45 مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة لدوري الشباب بإقامة 7 مباريات، إذ يسعى المتصدر الكويت (6 نقاط) لتجاوز اليرموك (3) والتمسك في الصدارة عندما يلتقي الفريقان على ستاد نادي الكويت.

وعلى ستاد محمد الحمد يأمل القادسية (6) صاحب المركز الثاني لفارق الأهداف مواصلة مطاردته للمتصدر عندما يستضيف الساحل (نقطة واحدة)، ويشهد ستاد صباح السالم موقعة مثيرة تجمع العربي (3) مع التضامن (4)، كما يستضيف النصر (4) فريق الصليبخات الخالي رصيده من النقاط، وعلى ستاد الصداقة والسلام يستضيف كاظمة (3 نقاط) فريق الفحيحيل بنقطة واحدة، ويستقبل الجهراء (3نقاط)على ملعبه ستاد مبارك العيار فريق الشباب بنقطة واحدة، وأخيرا يحل السالمية بنقطة وحيدة ضيفا على خيطان الخالي رصيده من النقاط.