ليفانتي يقدم عرضاً رسمياً للتوقيع مع الحربي

مبارك الخالدي

قال نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل عقلة ان ادارة الفريق ابلغت المحترف العاجي جمعة سعيد بفرض عقوبة عليه، وهي عبارة عن خصم كبير من قيمة عقده المالي مع النادي، بعد ان تعرض للطرد اثناء مباراة «الأبيض» أمام العربي ضمن الجولة الرابعة من دوري «VIVA» الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق الكويتاوي بنتيجة 2-0.

واوضح: «لا نريد ان نعيش دور البطولة على اللاعب والكل يعلم سياستنا في ادارة الفريق في تطبيق لوائح الثواب والعقاب وهو امر غير قابل للنشر».

وتابع بالقول: «ليست المرة الاولى الــتي ننبه فيها اللاعب على تصرفاته والكل يعلم أن اعدادنا لمباراة العــربي كلفنا الكثير وهي مباراة كبيرة ومهمة بالنسبة لنا ولكن الطـرد سيؤثر على مباريات الفريق المقبلة وهذا هو السبب في ايقاع العقوبة».

وكشف عقلة عن وصول عرض رسمي من ليفانتي الاسباني للحصول على خدمات اللاعب حسين الحربي خلال الفترة المقبلة.

وذكر عقلة أن المدافع سامي الصانع وجمعة ايضا سيتم عمل أشعة «MRI» لهما للتأكد من حجم اصابتهما، مشيرا الى أن اصابة الاول في الانكل والثاني عانى من بعض الآلام خلال فترة الاستراحة بين الشوطين.