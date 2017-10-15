مبارك الخالدي

طالب امين السر العام بالنادي العربي عبدالرزاق المضف بإقالة الجهازين الاداري والفني للفريق الاول لكرة القدم بناديه.

وقال المضف في تصريحات لافتة على حسابه الشخصي امس: «نحن مسؤولون كمجلس ادارة عما يحدث لفريق كرة القدم من اخفاقات متكررة ويجب اتخاذ الخطوات الكفيلة بإنقاذ الفريق مع اعفاء الجهاز الفني والاداري».

واضاف: «يجب ترك المجاملات في تصحيح اوضاع الفريق وتكليف الكفاءات بقيادة الدفة مع محاسبة اللاعبين المقصرين في الفريق وابعادهم».

ولفت قائلا: «أطالب مجلس الإدارة بإقالة الجهازين الفني والاداري بالكامل لفشلهم في قيادة الفريق ومنح الفرصة لأبناء النادي في انتشال الفريق».

وجاءت تصريحات المضف عقب خسارة الفريق امام الكويت 0-2 ضمن الجولة الرابعة لدوري «VIVA» الممتاز وتراجع حظوظ الفريق في المنافسة على مركز متقدم بعد تجمد رصيده عند نقطتين مواصلا مسلسل العروض الهزيلة بعد خسارتين وتعادلين، الأمر الذي أثار حفيظة الجماهير العرباوية.