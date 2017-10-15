أشاد أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي بالدعم الكبير والرعاية الدائمة من سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد للرماية الكويتية

وأكد أن نادي الرماية كعادته السنوية يبدأ موسمه المحلي للعام 2017/2018 بواحدة من أهم بطولاته الغالية التي تحمل اسم سمو ولي العهد صاحب الفضل الكبير في دعم مسيرة الرماية، حيث قدم سموه لهذه الرياضة النبيلة المساندة والتشجيع المادي والمعنوي ولم يبخل عليها بتوجيهاته ونصائحه السامية

وتقدم العصيمي بالشكر والامتنان باسمه وباسم أسرة نادي الرماية إلى سمو ولي العهد - على دعمه الدائم لأبنائه وبناته في نادي الرماية ورعايته الكريمة لهذه البطولة الغالية.

وذكر العصيمي أن اللجنة المنظمة للبطولة عقدت عددا من الاجتماعات وأن اللجان المختصة قد أنهت استعداداتها لانطلاقة متميزة للبطولة التي تديرها نخبة من الحكام الكويتيين الدوليين الذين يمتلكون الخبرة الكافية والشهادات الدولية المتقدمة، كما تم تجهيز وفحص الميادين والأجهزة والمعدات والأدوات لاستقبال هذا الحدث الكبير.

وفي هذا الصدد فإنه قد تم الانتهاء من كل الاستعدادات الفنية والإدارية للبطولة، وكذلك توفير مستلزمات الرماية وتهيئة الميادين والحكام بشكل يوازي الطموحات المرجوة، وقد شهد مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية حضورا كثيفا للرماة والراميات للتدريب استعدادا للبطولة خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أن يشارك بالبطولة بجانب رماة المنتخب الوطني نخبة كبيرة من رماة وراميات النادي المتميزين والمتميزات في كل صنوف الرماية إضافة إلى مشاركة اتحادات الحرس الوطني واتحاد الشرطة العسكري والجيش إلى جانب مشاركة رماة الاتحادات العربية والخليجية من السعودية والإمارات.