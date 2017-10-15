اختتمت دورة انتقاء الموهوبين والقياس التي نظمها مركز عبدالله السالم لإعداد القادة برعاية د.حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة.

وحاضر فيها د. نبيل طه وياسر الأمير، وتطرقت إلى اتباع الأساليب العلمية الحديثة في انتقاء الموهوبين.

وأعرب فليطح عن سعادته بالحضور الكبير من الدارسين وكفاءة المحاضر طه الذي كان لاعبا ومدربا مميزا مما يساهم في الارتقاء بالدورة والفائدة المرجوة منها.

واشاد بمدير مركز عبدالله السالم ايضا محمود أبل الذي كان بطلا في ألعاب القوى ورفع اسم الكويت.

وقال: إنني سعيد بعودة الرياضة الى أهلها ومطمئن للمستقبل وأمل من الجميع الاستفادة من الدورة وتحقيق الآمال المرجوة. ثم قام فليطح بتكريم المحاضرين وتوزيع الشهادات على الحضور.