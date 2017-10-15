أعلن رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي انطلاق الدوري الوطني للعبة هوكي الجليد لموسم 2017-2018، بمبارتين جمعت الأولى فريقا موسهيدز وستارز ( ٢ - ٨)، والثانية، فالكونز أمام ووريورز (١-٤)، على أن يلعب كل يوم اربعاء بمعدل مبارتان اسبوعيا، بمشاركة قوية من فرق كويتية وكندية حتى نهاية أبريل ٢٠١٨، لتحقيق الشروط التي طلبها الاتحاد الدولي لهوكي الجليد والتي نفذها نادي الالعاب الشتوية باحترافية منذ مواسم سابقة يسير عليها الان لتحقيق المزيد من الانتشار للعبة، ولوضعها على خارطة الرياضة الكويتية، سعيا لاستقطاب الشباب الكويتي المحب لممارسة هذا النوع من الالعاب.

وكشف العجمي وهو - رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للرياضات الشتوية - ايضا، عن الدور العربي للجنة في العمل على مساعدة الاشقاء العرب الذين يرغبون في تطوير لعبة هوكي الجليد في بلدانهم، حيث اتخذ قرار باستضافة منتخب مصر لهوكي الجليد في الكويت، وتوفير معسكر للاعبين، وتنظيم عدد من المباريات الودية، لرفع مستواهم ولتحقيق الهدف، في العمل على الدفع باللعبة في المنطقة العربية عموما، والخليجية خصوصا.

يذكر ان العجمي سبق ان زار مصر تلبية لدعوة من مسؤولي اللعبة، وجرى التأكيد على ضرورة التعاون بينهما لصالح تطوير اللعبة.

الى ذلك، تتواصل التدريبات اليومية للالعاب المتنوعة في النادي، بعد انقطاع لاسبوع كامل بسبب انشغال صالة التزلج، باستضافة بطولة «كويت كلاسيك» لكمال الاجسام، حيث استؤنفت التدريبات، لمنتخبات الرجال والشباب والسيدات بالاضافة الى لعبة «الفيجر»، مؤكدا ان مدرسة الهوكي مستمرة ولم تتأثر بالانقطاع بسبب ان تدريباتها في الصالة الصغيرة الداخلية.

وأوضح العجمي - الذي يصنف رئيسا للاتحاد الكويتي في الاتحاد الدولي للهوكي - ان نادي الالعاب الشتوية، أبرم عقدا مع المدرب التشيكي كميل فافارا، لقيادة تدريبات منتخب الناشئين للهوكي، ليكتمل بذلك عدد من الطواقم الادارية والفنية للمنتخبات التي تنضوي تحتها لعبة الهوكي في النادي، سعيا من ادارة النادي الى توفير كل مستلزمات وشروط اللعبة محليا ودوليا، بهدف واحد هو استقطاب الشباب الكويتي، وفتح الباب امامه ليكون رافعا يوما ما، لعلم بلاده عاليا في المحافل الدولية والاقليمية في اللعبة.

واشاد العجمي بالعاملين في نادي الالعاب الشتوية من اداريين وفنيين ولاعبين، وبالدعم المهم للهيئة العامة للرياضة، في توفير كل ما يساعد على انتشار الالعاب الشتوية نظرا للاقبال الكبير عليها من الشباب الكويتي من الجنسين، ولاسيما وهو الاهم المواهب الصاعدة، والطلاب الصغار في المدرسة، التي تعتبر الرافد الكبير والحيوي للالعاب في النادي في المستقبل البعيد.